수원시 "효원공원에 AI 자율순찰로봇 투입해 안전 사각지대 보완한다"

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쓰러짐, 화재, 폭행·싸움, 시설물 파손 등 이상 상황 실시간 탐지하고 신속한 대응 지원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 효원공원에 AI 자율순찰로봇을 투입해 안전 사각지대를 보완하고 안심 공원 환경을 조성한다.

사족보행 로봇 모습을 에이아이(AI)으로 만든 이미지. [사진=수원시]

19일 시에 따르면 최근 한국로봇산업진흥원 주관 '2026년 에이아이(AI) 로봇 실증사업(서비스 분야)' 공모에 선정돼 국비 1억 원을 확보했다.

수원시는 ㈜이지에이아이, ㈜이롭로보틱스와 컨소시엄을 구성했다. 총사업비는 2억 원으로 국비 1억 원, 시비 2000만 원, 민간부담금 8000만 원이 투입된다.

수원시는 올해 말까지 효원공원에서 4족 보행 기반 에이아이(AI) 자율순찰로봇 1대를 실증 운영할 계획이다. 로봇은 공원 내 주요 산책로와 광장, 체육시설 주변 등을 순찰하며 안전관리 업무를 지원한다.

또 쓰러짐, 화재, 폭행·싸움, 시설물 파손 등 이상 상황을 실시간으로 탐지하고 현장 안내방송과 관계 기관 알림 기능을 활용해 신속한 대응을 지원한다. 시는 운영 성과와 시민 체감 효과를 분석해 다른 공원으로 확대 적용하는 방안도 검토할 예정이다.

수원시 관계자는 "에이아이(AI) 자율순찰로봇 실증 운영으로 공원 내 안전 사각지대를 보완하고 시민이 안심할 수 있는 공원 환경을 조성하겠다"며 "실증 효과를 자세히 검토해 시민 체감형 안전 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com