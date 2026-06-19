[2026WC] "韓 대표팀 실망, 기대 못 미쳐" 외신도 혹평한 멕시코전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=외신들이 한국 축구대표팀의 멕시코전에 대해 혹평을 쏟아냈다.

한국 대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와 조별리그 2차전에서 0-1로 패했다. 후반 5분 김승규가 공중볼을 잡고 내려오던 과정에서 수비수 이기혁과 부딪히며 공을 흘렸다. 멕시코 루이스 로모가 발리슛으로 득점을 기록했다.

[멕시코 과달라하라 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 한국 축구국가대표 엄지성이 19일(한국시간) 멕시코 과달라하라 스태디움에서 열린 멕시코와 2026 북중미 월드컵 조별리그 2차전에서 패배 후 고개를 떨궜다. 2026.06.19 willowdy@newspim.com

해외 평가는 냉정했다. 미국 스포츠매체 ESPN은 이날 김승규에 대해 "아무런 압박도 받지 않은 상황에서 공을 놓치면서 로모에게 쉬운 기회를 내줬고, 그 골은 결국 결승골이 됐다. 이런 아쉬운 모습에도 이후 선방쇼를 펼치며 추가 실점 없이 경기를 마무리했다. 하지만 뒤에 조현우라는 백업이 있는 만큼 더 이상의 실수를 보여주면 안 된다"고 전했다.

주장 손흥민에 대해서도 "실망스러운 경기를 펼쳤다. 지난 10년간 국가대표팀에서는 왼쪽 윙어로 활약했다. 하지만 클럽에서 맡던 최전방 공격수 역할을 국가대표팀에서 적응하는데 시간이 걸리는 거 같다. 남아공과 경기에서는 손흥민의 활약이 절실하다"고 평가했다.

홍명보 감독에 대해서는 "손흥민을 더욱 효과적으로 활용해야 한다. 다음 경기 전까지 이 문제를 해결해야 한다. 오현규를 최전방 공격수로 기용해 손흥민을 공격형 미드필더로, 이재성을 중앙 미드필더로 투입해야 한다"고 전했다.

영국 공영방송 BBC 역시 "한국은 기대에 못 미쳤다"고 평가했다.

한편 한국은 오는 25일 멕시코 몬테레이 스태디움에서 남아프리카공화국과 A조 조별리그 3차전을 치른다. 32강 진출 여부가 달린 일전이다.

willowdy@newspim.com