그린광학, 美 우주기업과 위성카메라 공급 협력

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NASA 출신 전문가 설립 아라비르와 EO/IR 카메라 양해각서

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 정밀 광학 전문기업 그린광학이 미국 항공우주국(NASA) 출신의 존 리 전 우주항공임무본부장이 설립한 우주기업 아라비르와 위성용 EO/IR(전자광학·적외선) 카메라 공급 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

그린광학은 이번 협력을 통해 아라비르가 개발 중인 차세대 위성 플랫폼에 적용될 EO/IR 카메라를 공급할 예정이다. EO/IR 카메라는 우주 관측, 객체추적, 우주상황인식(SSA) 등 다양한 위성 임무에 사용되는 핵심 탑재체다.

회사에 따르면 이번 협력은 그린광학의 초정밀 광학 제조 역량을 아라비르의 차세대 위성 플랫폼에 적용하기 위해 추진됐다. 그린광학은 이를 기반으로 미국 위성 플랫폼 시장 진입을 확대해 나갈 계획이다.

(왼쪽부터) 존 리 아라비르 최고경영자(CEO), 조현일 그린광학 대표이사. [사진=그린광학]

텍사스주에 설립된 아라비르는 NASA에서 장기간 위성 및 우주 임무 관련 핵심 업무를 수행한 존 리 대표가 이끄는 우주기술 스타트업이다. 아라비르는 차세대 위성 플랫폼 개발, 실시간 객체추적 기술, 고신뢰성 위성 탑재 광학 기술 등을 중심으로 사업을 추진 중이다.

양사는 협력 초기 단계부터 미국 국제무기거래규정(ITAR), 미국 수출관리규정(EAR) 등 관련 법령을 준수하는 공동 규제 대응 체계를 구축하기로 합의했다. 이를 통해 향후 해외 프로젝트 추진 과정에서 안정성과 신뢰성을 확보한다는 전략이다.

한편 그린광학은 NASA와 인도우주연구기구(ISRO) 등 글로벌 우주기관에 광학 제품을 공급한 이력을 보유하고 있으며, 미국 우주군 산하 'SDA TAP Lab(Space Domain Awareness Tools, Applications & Processing Lab)' 프로그램을 통해 초광시야 광학 기술의 적용 가능성을 검증받았다. 또한 국내 저궤도 군집 위성 관련 국책과제를 수행하며 정밀 광학계 및 위성 탑재 광학 기술을 고도화하고 있다.

nylee54@newspim.com