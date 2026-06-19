큐라클·맵틱스 파트너 메멘토 메디신, 시리즈A 투자유치 완료

습성 황반변성·당뇨병성 황반부종 치료 목표, 2027년 임상시험 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 망막질환 치료제를 개발 중인 비상장 바이오텍 기업 메멘토 메디신이 18일(미국 현지시간) 9300만달러(약 1423억원) 규모의 시리즈 A 투자를 완료했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 포비온, RA 캐피탈 매니지먼트, 아베고 바이오사이언스 캐피탈이 공동 주도했으며, 사노피 벤처스와 삼사라 바이오캐피탈이 참여했다.

메멘토는 큐라클과 맵틱스로부터 기술이전받은 망막질환 치료제 MMT-205(구 MT-103) 개발에 집중하고 있다. MMT-205는 Tie2를 활성화하고 VEGF를 억제하는 이중항체로, 습성 연령관련 황반변성(nAMD)과 당뇨병성 황반부종(DME) 치료제로 개발 중이다.

[사진=큐라클]

MMT-205는 기존 항-VEGF 단독요법 대비 효능을 향상시킬 것으로 기대된다. 전임상 모델에서 기존 치료제와 비교해 더 강력한 Tie2 활성화를 유도했으며, 망막 혈관의 안정성 개선 효과를 보였다. 이번 투자로 확보한 자금은 MMT-205의 임상시험계획(IND) 신청을 위한 비임상 연구에 사용될 예정이며, 임상시험은 2027년에 시작될 것으로 예상된다.

메멘토는 큐라클·맵틱스와 MMT-205의 전 세계 권리를 확보하는 독점 라이선스 계약을 체결했다. 라이선스 계약 조건에 따라 큐라클·맵틱스는 선급금을 수령했으며, 향후 개발·허가·상업화 마일스톤과 순매출에 따른 단계별 로열티를 수령할 자격을 갖는다.

메멘토의 나빈 다리아니 CEO는 "MMT-205는 nAMD 및 DME 분야에서 최고 수준의 약물이 될 잠재력을 지니고 있으며, 파트너사인 큐라클·맵틱스가 구축한 강력한 전임상 데이터 패키지가 이를 뒷받침하고 있다"고 말했다.

포비온의 드미트리 흐리스토도로프 제너럴 파트너는 "안과 분야 기업을 육성해온 포비온의 경험을 바탕으로 메멘토와의 파트너십을 통해 MMT-205가 잠재력을 최대한 발휘할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

큐라클 유재현 대표와 맵틱스 이남경 대표는 "MMT-205가 경쟁 약물 대비 차별화된 치료 잠재력을 인정받아 이번 파트너십을 체결하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "메멘토의 탁월한 개발 역량을 바탕으로 우리의 과학적 혁신을 글로벌 무대로 확장할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 포비온의 흐리스토도로프 박사, RA 캐피탈의 잭 샤이너 파트너, 아베고 바이오사이언스 캐피탈의 비샬 카푸어 파트너, 사노피 벤처스의 메건 크렌치 수석이 메멘토 이사회에 합류한다. 메멘토는 RA 캐피탈과 세라 메디신에 의해 설립됐으며, 세라 메디신은 차세대 단백질 치료제를 개발하는 바이오의약품 전문 액셀러레이터다.

nylee54@newspim.com