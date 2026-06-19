다산제약, CPHI China 2026서 약물전달 기술 공개

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제약 CDMO 전문기업 다산제약이 지난 16~18일 중국에서 개최된 세계 최대 규모의 제약·바이오 전시회 'CPHI China 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다.

다산제약은 창립 30주년을 맞아 이번 전시회에서 독자적인 다중층 구조 약물전달 플랫폼인 'Multi-Stra®' 기술과 이를 적용한 의약품을 선보였다. 또한 차세대 리포좀 플랫폼인 'EnveLipo'도 공개했다. EnveLipo™는 안정성과 흡수율을 향상시킨 기술로 건강기능식품, 의약품, 화장품 분야에 적용 가능하다.

다산제약 로고. [사진=다산제약]

회사에 따르면 한국 본사 생산시설과 중국 합작법인인 HDP의 생산 역량을 소개했다. 양국 생산거점을 기반으로 원료의약품(API), 완제의약품, 건강기능식품, 화장품 분야를 아우르는 통합 CDMO 서비스를 제공할 수 있음을 알렸다.

다산제약은 중국 HDP 생산시설의 대규모 생산능력과 한국 생산시설의 엄격한 품질관리 시스템을 결합해 고객 맞춤형 개발부터 상업 생산까지 원스톱 솔루션을 제공한다고 설명했다.

다산제약 관계자는 "Multi-Stra®, EnveLipo™를 중심으로 의약품, 건강기능식품, 화장품 분야의 솔루션을 제공하고, 한국과 중국 생산거점을 활용한 글로벌 CDMO 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com