전국 광역 단체장 6월 19일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사가 18일 소방공무원 간담회와 재해보험 기부 협약을 진행했다
- 전북·전남·경남 지사와 광주시장은 본회의 폐회·체육행사·문화재단 기념식 등 공식일정을 소화했다
- 충북·대전·세종·충남·강원·부산 광역단체장과 일부 부지사는 별도·공식일정 없이 통상업무만 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 소방공무원 퇴직예정자 간담회(10:00 접견실)
- 풍수해, 지진 재해보험 제3차 기부 업무협약식(14:00 사림실)
- 경상북도 관광활성화 유공 민간인 감사패 수여식(14;30 접견실)
▲김관영 전북지사
-도의회 본회의 폐회 (14:00 본회의장)
▲강기정 광주시장
- 광주문화재단 창립 15주년 기념행사(16:00 빛고을시민문화관)
▲김영록 전남지사
- 제399회 임시회 제1차 본회의 폐회(09:00 본회의장)
▲박완수 경남지사
- 피지컬AI 스마트 선도기업 현장방문(10:30창원 태림산업)
- 제5회 전국어울림생활체육대축전 개회식(15:30김해실내체육관)
▲김영환 충북지사
-별도일정 없음
▲이장우 대전시장
-외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
▲김태흠 충남지사
-외부 일정 없음
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲ 유정복 인천시장
- 통상업무
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 1부지사
- 통상업무
▲행정 2부지사
- 통상업무
▲경제부지사
- 통상업무
▲박형준 부산시장
- 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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