전남도, 강진의료원 장애친화 산부인과 지정

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여성장애인 맞춤형 산부인과 2027년 상반기 목표

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 강진의료원을 장애친화 산부인과로 지정해 2027년 상반기 운영을 목표로 구축에 나선다.

전남도는 보건복지부 '장애친화 산부인과 운영지원 사업' 수행기관으로 강진의료원이 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

도는 2027년 상반기 운영 개시를 목표로 여성장애인 맞춤형 산부인과 진료체계 구축을 추진한다.

강진의료원 외래산부인과. [사진=전남도] 2026.06.18 ej7648@newspim.com

이번 사업은 여성장애인이 안전하게 임신·출산하고 생애주기별 여성질환을 관리할 수 있도록 산부인과를 지정·지원하기 위해 마련됐다. 전남도는 이를 통해 지역 여성장애인의 의료 접근성과 건강권을 높인다는 방침이다.

강진의료원은 전남 중남부권 거점 의료기관으로 24시간 고위험 분만 대응 인프라를 구축하고 산부인과·소아청소년과·마취통증의학과 전문의 협진체계를 갖출 계획이다. 이를 기반으로 산과·부인과 통합 진료를 제공한다.

총사업비는 4억 9000만원으로 시설·장비 보강비 3억 5000만원은 일시 지원하고 운영비 1억 4000만 원은 매년 지원된다. 재원은 국비와 지방비를 매칭해 투입된다.

전남도는 공공어린이재활의료센터(목포중앙병원)와 장애친화 건강검진기관(목포·순천·강진의료원·장흥통합의료병원), 전남권역 장애인구강진료센터와 지역장애인보건의료센터(이상 순천의료원) 등 관련 인프라 확충도 병행하고 있다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "이번 선정이 여성장애인의 의료 접근성과 건강권 향상에 도움이 될 것"이라며 "강진의료원이 차질 없이 운영될 수 있도록 행정·재정 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com