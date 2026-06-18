안민석 경기교육감 인수위, 프로젝트 기반 민주시민교육 도입 추진

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18일 경인교대서 컨퍼런스 개최…초·중·고 연계 '시민 PBL' 체계 모색

AI 시대 비판적·통합적 사고력 함양 위한 실천 중심 교육 방안 논의

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 =안민석 경기도교육감 당선인직 인수위원회 민주시민분과는 학생들의 통합적 판단력과 시민성 함양을 위한 실천 중심의 새로운 교육체계 구축에 나섰다.

경기도교육감직 인수위원회 민주시민분과는 경인교육대학교 경기캠퍼스 인문사회관에서 '2026 경기 민주시민교육 컨퍼런스' 를 개최했다. [사진=안민석 당선인 제공]

인수위 민주시민분과는 18일 경인교육대학교 경기캠퍼스 인문사회관에서 '2026 경기 민주시민교육 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 안 당선인이 제시한 교육 비전을 구체화하기 위한 첫 공론의 장으로 마련됐다. 현장에는 전문위원, 정책자문위원, 일선 교원 등이 참석해 AI 시대에 부합하는 민주시민교육의 정책 방향을 논의했다.

참석자들은 학교 현장의 경험과 정책 제안을 공유하며 디지털 시대를 살아갈 학생들에게 필요한 비판적 사고력을 기르기 위한 방안을 모색했다. 특히 초·중·고 학년별 연계와 프로젝트 기반 학습(PBL)을 도입해 학생들이 일상 속에서 민주주의를 자연스럽게 경험하도록 해야 한다는 제언이 잇달아 제기됐다.

앞서 안 당선인은 후보 시절 민주시민교육 전담 조직 복원을 비롯해 현장 중심 역사교육 강화, 디지털 시민성 교육 확대, 학생 참여형 교육문화 조성 등을 주요 공약으로 내건 바 있다. 인수위 측은 이번 컨퍼런스를 시작으로 현장 교사와 전문가들의 의견을 폭넓게 수렴해 공약 이행을 위한 세부 정책을 다듬을 계획이다.

민주시민분과 위원장을 맡은 장준호 경인교대 윤리교육과 교수는 "학교의 민주시민교육은 자율적 판단 역량과 대화·합의를 이끄는 성숙한 시민 역량을 길러주는 교육"이라며 "초등학교부터 고등학교까지 성장 단계에 맞게 시민성을 체계적으로 함양할 수 있는 시민 PBL 교육체계가 필요하다"고 제안했다.

이어 "학생들이 지역사회와 학교의 실제 문제를 탐구하고 토론하며 해결하는 과정을 통해 민주주의를 체험할 수 있도록 경기형 민주시민교육 대표 모델을 만들어 나가겠다"고 덧붙였다.

인수위 민주시민분과 관계자는 "학교 현장에서 즉시 적용 가능한 정책 과제를 발굴하고 학생 중심의 민주시민교육 체계를 안착시키기 위해 현장의 의견을 바탕으로 구체적인 실행 방안을 마련해 나갈 계획이다"라고 전했다.

beignn@newspim.com