조경태 의원, 美 독립 250주년 행사 참석…"한미, 안보 넘어 가치·경제동맹"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국회 한미의원연맹 공동회장 자격…의회 차원 협력 강화

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 한미의원연맹 공동회장인 조경태 국민의힘 의원(6선, 부산 사하을)이 미국 독립 250주년을 기념하는 주한미국대사관 공식 행사에 참석한다.

18일 조경태 의원실에 따르면 주한미국대사관은 제임스 헬러(James R. Heller) 임시대리대사 명의로 조 의원에게 초청장을 보내, 오는 30일 서울에서 열리는 '미국 독립 250주년 기념(Freedom 250)' 리셉션 참석을 요청했다. 조 의원은 이를 수락하고 행사에 참석하기로 했다.

조경태 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌 DB]

'프리덤 250'은 미국 독립 250주년을 기념해 주한미국대사관이 주관하는 행사다. 한미 양국의 파트너들과 함께 자유·민주주의·혁신의 가치를 조명하고, 향후 한미 협력 방향을 모색하는 취지로 마련됐다.

이번 초청은 조 의원이 국회 한미의원연맹 공동회장으로서 양국 의회 교류를 이끌고 있는 점이 반영된 결과로 풀이된다.

앞서 조 의원은 올해 3월 한미의원연맹 방미단을 이끌고 미국을 방문해 미 상·하원 의원들과 관세 협상, 대미 투자, 한반도 문제 등 양국 핵심 현안을 논의한 바 있다.

조 의원은 "올해는 미국이 독립한 지 250년이 되는 뜻깊은 해이자 한미동맹이 한국의 안보와 경제 발전을 뒷받침해 온 시간"이라며 "이번 행사를 계기로 양국 의회와 정부, 민간이 쌓아온 동맹의 의미를 되새기고, 안보를 넘어 경제·기술·가치 동맹으로 발전해 나갈 수 있도록 국회 차원의 협력을 강화하겠다"고 말했다.

이어 "최근 한미 관세 협상과 대미 투자 등 경제 현안이 양국 관계의 새로운 시험대가 되고 있다"며 "미국 측 인사들과 폭넓게 교류하며 국익을 지키는 실질적인 의회 외교를 이어가겠다"고 덧붙였다.

조 의원은 이번 행사 참석을 계기로 주한미국대사관 및 미국 의회와의 교류를 지속하는 한편, 한미의원연맹 차원의 후속 방미 일정과 한미 간 관세·투자·안보 현안 협의에 나설 계획이다.

allpass@newspim.com