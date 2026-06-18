구윤철 "한미동맹, 첨단 전략산업까지 진화...공급망 핵심거점 도약"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

18일 한미전략투자공사 창립기념식 동참

"3500억달러 대미투자, 양국 산업 생태계 잇는 가교"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 한미전략투자공사(KUIC) 출범을 계기로 한미동맹이 경제와 안보를 넘어 첨단 전략산업까지 아우르는 파트너십으로 진화했다고 평가했다.

구 부총리는 18일 세종시 한미전략투자공사 사옥에서 열린 창립기념식에 참석해 "이번 공사 설립을 기점으로 한미동맹은 경제와 안보를 넘어 첨단 전략산업까지 아우르며, 한 차원 더 굳건한 파트너십으로 진화하게 됐다"며 이 같이 밝혔다.

이날 창립기념행사에는 구 부총리를 비롯해 재정경제부·외교부·산업통상부 차관 등 정부 인사와 제임스 김 주한미국상공회의소 회장, 주한미국대사관 상무공사, 한국수출입은행장, 한국투자공사 사장, 한국무역보험공사 사장 등 내외빈 20여명이 참석했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 18일 세종시에서 열린 한미전략투자공사 창립기념행사에 참석해 기념사를 하고 있다 [사진=재정경제부] 2026.06.18 jongwon3454@newspim.com

구 부총리는 기념사를 통해 "글로벌 공급망 재편과 첨단 기술 패권 경쟁이 맞물리는 대전환의 한복판에서 세계 최고의 기술력과 거대한 시장을 가진 미국과 강력한 제조혁신 역량을 갖춘 대한민국이 손을 맞잡았다"고 말했다.

이어 "조선, 에너지와 같은 전통적 전략산업부터 인공지능(AI), 양자 등 미래 첨단산업에 이르기까지 한미 양국은 서로의 강점을 결합해 글로벌 공급망의 대체 불가능한 핵심 거점으로 함께 도약할 것"이라고 강조했다.

아울러 구 부총리는 한미전략투자공사의 역할에 대해서는 단순한 투자 집행을 넘어 양국 산업 생태계를 연결하는 가교가 돼야 한다고 당부했다.

그는 "공사는 총 3500억달러의 대미투자를 전담하는 기관으로서 단순한 자본투자에 그치지 않고 더 큰 걸음을 내디뎌 양국의 산업 생태계를 잇는 가교가 될 것"이라고 밝혔다.

또 "상업적 합리성과 전략적 고려를 바탕으로 한미 양국이 윈윈할 수 있는 투자를 해나가야 한다"며 "우수한 기술력을 지닌 한국 기업들이 미국의 제조업 재편에 참여할 수 있도록 적극 지원해 달라"고 주문했다.

구 부총리는 한미전략투자공사 임직원들을 향해서도 "여러분의 업무와 고심 하나하나가 대한민국과 한미동맹의 미래와 연결된다는 사실을 자긍심으로 삼아달라"고 말했다.

끝으로 구 부총리는 미국 기업가 헨리 포드(Henry Ford)의 말을 인용해 "함께 모이는 것은 시작이고, 함께하는 것은 진전이며, 함께 일하는 것은 성공"이라며 "이제는 양국의 기업과 공사 임직원들이 한뜻으로 함께 일하며 양국이 윈윈할 수 있는 성공의 결과물을 만들어 나가는 것이 중요하다"고 강조했다.

구 부총리는 "오늘 한미전략투자공사의 출범이 한미 양국의 전략적 동맹을 한 차원 끌어올리는 역사적인 첫걸음이 될 수 있도록 기업인과 관계자 여러분들의 각별한 관심과 노력을 부탁드린다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com