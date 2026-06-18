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[현장톡] 표지훈 "지코, '참교육' 정주행 후 카메오 시켜달라고 연락"

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  • 표지훈이 16일 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 참교육 흥행에 감사함을 전했다
  • 봉근대 캐릭터에 대한 애정과 시즌2에서의 성장·액션 연기에 대한 기대를 밝혔다
  • 블락비는 해체가 아니라며 내년 재결합을 모색하고 빌런 등 다양한 역할에 도전하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 글로벌 흥행을 이어가고 있는 가운데, 교권보호국 조사관 봉근대 역을 맡은 배우 표지훈(피오)이 작품에 대한 애정과 시즌2에 대한 기대를 전했다.

지난 16일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 표지훈은 "'참교육'이 이렇게 큰 사랑을 받을 줄 몰랐다"며 "기분은 너무 좋지만, 아직 실감이 잘 나지 않는다"고 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 표지훈. [사진=넷플릭스] 2026.06.18 moonddo00@newspim.com

표지훈은 "배우들과 단체 대화방이 있는데 하루하루를 놓치지 말고 댓글 하나하나까지 열심히 즐기자고 이야기한다"며 작품의 인기를 만끽하고 있다고 밝혔다.

특히 "보고 싶었던 드라마다", "이걸 보니까 스트레스가 풀린다", "인생 캐릭터를 만났다"는 반응이 기억에 남는다고 말했다.

인기를 체감하는 순간으로는 주변의 연락을 꼽았다. 표지훈은 "SNS를 하지 않는 걸 아는 지인들이 캡처해서 보내준다"며 "동료 연예인들도 재밌게 봤다고 연락을 많이 해줬다. 특히 지코 형은 바쁜 와중에 다 봤다면서 카메오 시켜달라고 하더라"고 전했다. 그러면서 "지코 형은 빌런 역할이 잘 어울릴 거 같다"며 웃었다.

표지훈이 연기한 봉근대 캐릭터는 웹툰 원작에는 등장하지 않는 드라마 오리지널 캐릭터다.

이에 표지훈은 "원작에 있는 캐릭터였다면 부담이 있었을 수도 있지만, 오히려 내가 잘 만들어 나가면 더 사랑받고 재밌는 캐릭터가 될 수 있겠다는 생각이 들었다"고 설명했다.

이어 "근대를 찐따처럼 연기하려고 한 게 아니라 진짜 학생처럼 보이고, 무서움을 느끼고, 열심히 하는 모습을 보여주려고 했다"고 캐릭터 접근 방식을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 표지훈. [사진=넷플릭스] 2026.06.18 moonddo00@newspim.com

교권보호국 팀의 막내로 함께한 현장에 대해서도 애정을 드러냈다. 그는 "홍종찬 감독님과 이성민, 김무열 선배님의 케미가 워낙 좋았다"며 "형님들이 움직이는 모습을 보며 따라가면서 성장할 수밖에 없는 현장이었다"고 말했다.

극 중 봉근대의 비주얼을 위해 레이저 제모까지 시도했다는 비하인드도 공개했다. 표지훈은 "너무 아프더라. 한 번 받고 더는 못 받았다"며 "그래도 하이텍고 학생들을 만났을 때 이 정도면 괜찮게 나올 수도 있겠다는 생각도 했다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

시즌2에 대한 기대감도 숨기지 않았다. 시즌 2에서도 교복 착용 가능성을 묻자 "시켜주시면 입어야죠"라며 "시즌2에서 잠입 에피소드가 생긴다면 열심히 관리해서 해보겠다"고 답했다.

또한 "무열이 형을 보면서 섹시함을 많이 느꼈다"며 "근대도 자기 몸을 지키기 위해 무언가를 배웠다거나 물리적으로 도움을 줄 수 있는 장면이 있으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

현장에서는 감독의 칭찬이 큰 힘이 됐다. 표지훈은 "'이 역할은 너 아니었으면 안 됐을 것 같다'는 말을 들었을 때 정말 뿌듯하고 벅찼다"며 "감독님이 자신감을 가지라고 많이 이야기해 주셨다. 서로에게 용기를 주고 사랑이 많았던 현장이었다"고 회상했다.

실제 자신과 봉근대의 싱크로율에 대해서는 "많은 분들이 비슷하다고 말씀하시지만 저는 다르다고 생각한다"며 "근대처럼 똑똑하지도 않고 문제 해결 능력이 뛰어난 것도 아니다. 사람들과도 잘 어울리는 편"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 표지훈. [사진=넷플릭스] 2026.06.18 moonddo00@newspim.com

표지훈은 '참교육'을 배우 인생의 전환점으로 꼽았다. 

그는 "'참교육'과 봉근대는 배우로서 용기를 준 작품이자 역할"이라며 "연기를 통해 사랑받을 수 있다는 걸 알게 해줬고 다음 작품도 더 열심히 할 수 있게 만들어 준 소중한 작품"이라고 의미를 되짚었다.

원작 웹툰을 둘러싼 과거 논란에 대해서도 언급했다. 표지훈은 "어떤 부분이 논란이 됐는지는 확인해봤다"며 "하지만 제가 받은 대본에는 그런 내용이 전혀 없었고, 시청자들도 작품을 보고 왜 드라마화됐는지 이해할 수 있을 거라고 생각했다"고 말했다.

배우 활동과 함께 가수로서의 계획도 전했다. 그룹 블락비에 대해 "나에게 가족이자 집 같은 존재"라며 "해체한 것이 아니라 어떤 음악을 들고 나와야 대중이 좋아할지 계속 회의하고 있다"고 밝혔다.

이어 "곡 작업도 하고 있고 형들과도 꾸준히 이야기하고 있다"며 "내년쯤 다시 뭉쳐보자는 이야기를 나누고 있다. 시기도 잘 맞아야 하고 좋은 음악이 나와야 컴백할 수 있는 만큼 기대해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.

끝으로 표지훈은 앞으로 도전하고 싶은 캐릭터에 대해 "언젠가는 빌런 역할도 맡고 싶다. 다만 당장 강한 역할을 하기보다는 천천히 다양한 모습을 보여드리면서 설득력 있는 배우가 되고 싶다"고 포부를 전했다.

그러면서 "봉근대를 볼 때는 불쌍한 마음으로 봐주셨으면 좋겠다"며 "퇴근도 못 하고, 싸움도 못하는 친구가 얼마나 힘들었겠나. 그런 마음으로 보면 더 재밌게 보실 수 있을 것"이라고 웃었다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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