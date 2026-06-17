[현장톡] 김무열 "진짜 참교육? 시청자 1000명이 보면 1000개의 답이 있다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김무열이 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 글로벌 흥행에 대한 솔직한 심경과 작품을 향한 진심을 전했다.

'참교육'은 선 넘는 학생과 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린 작품이다. 김무열은 극 중 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡아 작품의 중심을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

공개 이후 '참교육'은 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어권 시리즈 1위에 오르며 국내를 넘어 전 세계 시청자들의 주목을 받았다.

김무열은 지난 12일 서울 종로구에 위치한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행하며 "어안이 벙벙하다"고 흥행 소감을 밝혔다. 그는 "공개 후 반응도 좋고 글로벌 1위를 했다는 소식을 홍종찬 감독님께 전화로 들었다. 감독님도 '우리 어떡하냐'라는 말을 반복하셨다"며 "저 역시 아직 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 웃었다.

이어 "반응을 찾아봤다. 너무 기쁘고 감사한 마음이다. 다만 한편으로는 무겁고, 진지하고, 신중한 태도로 바라보려고 노력하고 있다"고 말했다.

최근 미국 프로레슬러 존 시나가 SNS를 통해 '참교육' 관련 게시물을 올리며 화제를 모은 것에 대해서도 언급했다.

김무열은 "감독님이 인터뷰에서 제가 단체 채팅방에 먼저 올렸다고 말씀하셨는데 사실은 표지훈 배우가 가장 먼저 알려줬다"며 "제가 제 입으로 말하기 민망해서 가만히 있었는데 지훈이가 먼저 알려줬다"고 웃었다.

이어 "저도 인스타그램에 올려야 하나 고민을 많이 했다. 어떻게 화답해야 할지 생각하다가 좋아요를 누르고 댓글을 남겼다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 참교육 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

김무열은 '소년심판'에 이어 다시 한번 홍종찬 감독과 호흡을 맞춘 이유도 밝혔다. 그는 "'소년심판' 때 너무 좋은 기억이 있었다. 감독님과 다시 작품을 꼭 하고 싶었다"며 "감독님은 작품에 대한 열정과 태도가 정말 대단한 분이다. 제가 어떤 아이디어를 내도 귀찮아하지 않고 늘 진지하게 받아주셨다"고 말했다.

이어 "소년 범죄를 다루는 작품을 만들 때도 굉장히 진지하고 예민하게 접근하셨다. 이번 작품도 계속 정제하려고 노력했다"고 신뢰를 드러냈다.

이번 작품에서 김무열은 기존 액션 캐릭터와는 다른 결의 나화진을 만들기 위해 고민을 거듭했다. 그는 "'범죄도시4'나 다른 작품에서는 살인병기 같은 느낌으로 웃음기를 최대한 뺐다면 이번에는 나화진이 어떤 방식으로 행동할지 고민했다"며 "학생들과 액션을 할 때와 성인 범죄자들을 상대할 때 액션의 결도 다르게 가져갔다"고 설명했다.

이어 "학생들과 맞설 때는 주머니에 손을 넣거나 딱밤을 때리는 식으로 조금 더 유쾌하게 표현했다. 반면 조직폭력배들과 마주할 때는 자비 없는 모습을 보여주고 싶었다"고 밝혔다.

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특히 작품 속 명대사로 꼽히는 "우리 다시 해보자" 역시 김무열의 의견이 반영된 장면이었다. 그는 "개도라는 것이 어려울 수 있다. 그렇다고 포기할 수는 없다고 생각했다"며 "그 대사는 제가 꼭 하고 싶다고 요청한 말이었다"고 털어놨다.

이어 "화진은 가윤이가 규철에게 살해당하기 전 어떤 말을 남겼을지 궁금했을 것이다. 화진은 아마 그런 희망의 말을 했을 거라고 믿었을 것"이라고 설명했다.

원작을 둘러싼 논란에 대해서도 조심스럽게 입장을 밝혔다. 김무열은 "문제를 모르는 것은 아니다. 그럼에도 작품을 선택했다"며 "하고 싶은 말은 많았지만 결국 배우는 작품으로 말하는 존재라고 생각한다"고 말했다.

이어 "팬들에게 늘 감사하고 죄송한 마음이 있다. 진심을 전달할 수 있는 가장 좋은 방법은 연기와 작품이라고 생각했다"며 "작품을 봐주시고 저희의 진심을 알아주셨으면 좋겠다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 참교육 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

'참교육'이 국내를 넘어 글로벌 시청자들의 공감을 얻고 있는 이유에 대해서는 교육 문제의 보편성을 꼽았다. 김무열은 "이 작품이 국경을 넘어 반향을 일으킬 것이라고는 생각하지 못했다"며 "그런데 부모, 학생, 교사 입장에서 겪는 고민들이 전 세계적으로 크게 다르지 않다는 것을 알게 됐다"고 말했다.

이어 "결국 사람과 사람의 일이고 교육의 현장에서 벌어지는 고민은 비슷하다는 생각이 들었다"며 "작품을 보시고 교육에 대해 한 번 더 생각해주신다면 감사할 것 같다"고 밝혔다.

김무열은 마지막으로 자신이 생각하는 '진짜 참교육'에 대한 질문에 의미 있는 답을 남겼다.

"시청자분들이 작품을 보시고 진정한 참교육이 무엇인지 각자 생각해주신다면 더할 나위 없이 기쁠 것 같다"며 "결국 작품을 완성하는 것은 관객이다. 10명이 보면 10개의 참교육이 있고, 1000명이 보면 1000개의 참교육이 있다고 생각한다."

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