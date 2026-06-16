전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

'참교육' 김무열, 정의와 위로 오간 나화진 완성…대체 불가 활약

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김무열이 16일 공개된 넷플릭스 참교육을 이끌었다.
  • 나화진 역으로 변신해 유쾌한 연기와 액션을 살렸다.
  • 애드리브와 묵직한 대사로 극의 흥행을 견인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '참교육'의 중심에는 김무열이 있었다.

김무열이 출연한 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품이다. 공개 이후 '오늘 대한민국의 톱10 시리즈' 순위 1위를 차지한 데 이어, 넷플릭스 '글로벌 톱10 비영어권 쇼' 1위, 플릭스패트롤 '넷플릭스 글로벌 TV쇼 부문' 1위에 올라 선풍적인 인기를 입증하고 있다. 이러한 가운데, 극 중 교권보호국 감독관 '나화진' 역으로 분한 김무열이 글로벌 흥행 돌풍을 견인했다는 호평을 받으며, 그의 연기 변신에도 관심이 모이고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 참교육 나화진 역 배우 김무열. [사진=넷플릭스] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

김무열은 '나화진'의 독특한 캐릭터성을 그려내며 중심축을 단단히 잡았다. 정의롭지만 능청스러운 면모를 자유롭게 오가며 예측할 수 없는 매력을 극대화해 보는 흥미를 자극한 것. 그는 교권보호국 팀원들과의 케미스트리 속 유연한 모습과 가해자를 대하는 단호한 태도를 대비시켜 인물의 개성을 더욱 선명하게 만들었다. 여기에 각 에피소드마다 급식실 영양사, 경찰, 초등학교 교사 등 다채로운 비주얼로 변신하는 모습으로 이목을 집중시켰다.

그런가 하면, 각각의 에피소드 속 김무열의 새로운 액션 스타일이 '참교육'의 재미를 배가시켰다. 그동안 영화 '범죄도시4', 넷플릭스 시리즈 '스위트홈 시즌2∙3' 등에서 선보인 압도적인 힘과는 상반된, 여유와 완급 조절이 돋보이는 또 다른 결의 연기로 눈길을 사로잡았다. 주머니에 한 손을 넣은 채 느긋한 태도를 보이다가도, 손 하트를 날려 분위기를 환기시키는가 하면, 범죄자를 대할 땐 감정을 배제한 냉정한 액션 연기로 긴장감을 불어넣었다. 이렇듯 김무열의 반전 활약은 액션 활극 '참교육'의 장르적 재미를 최대치로 끌어올렸다.

김무열의 묵직한 목소리는 '나화진'이라는 인물을 더욱 입체적으로 완성했다. 특히 피해자의 편에 선 그의 대사가 시청자들의 마음을 울렸다. 그 중 학교폭력 피해자 학생에게 남긴 "형주야 진짜 괜찮아"라는 대사는 김무열의 즉흥 애드리브로 알려져 감동을 더하기도. 또한 조규철(이봉준)에게 건넨 "괜찮아, 우리 다시 해보자"라는 다정한 말 한마디에는 위로의 힘을 담아냈고, 허심탄회하게 "어른이야, 인마, 어른"이라는 말을 툭 털어놓으며 용서를 선택하는 장면은 보는 이들에게도 깊은 여운을 남겼다.

이처럼 전세계적인 화제를 불러일으키고 있는 '참교육'에는 교권보호국의 컨트롤러와 같은 김무열의 강렬한 존재감이 있었다. 그는 탄탄한 연기 내공으로 10편의 에피소드를 유기적으로 연결하며 극을 안정적으로 이끈 것은 물론, 필모그래피를 대표할 새로운 인생 캐릭터 '나화진'을 완성했다. 이렇듯 넷플릭스 시리즈 '참교육'을 통해 대체 불가 파급력을 다시 한번 입증한 배우 김무열의 다음 행보에 기대가 모인다.

한편, 김무열이 출연한 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 오직 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동