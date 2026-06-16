[현장톡] 표지훈 "블락비는 가족이자 집…내년 컴백 이야기 나누고 있다"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 표지훈(피오)이 그룹 블락비에 대한 애정을 드러내며 컴백 가능성을 언급했다.

표지훈은 16일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 '참교육' 인터뷰를 진행하며 블락비에 대해 "나에게 가족이자 집 같은 존재"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 표지훈. [사진=넷플릭스] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

표지훈은 "언제든 다시 돌아갈 수 있는 곳"이라며 "우리는 해체를 한 것이 아니다. 어떤 음악을 들고 나오면 대중들이 좋아할지 계속 회의하고 있다"고 밝혔다.

이어 "팬분들께서는 기대하고 기다려 주셨으면 좋겠다"며 "곡 작업이나 회의도 가끔 하고 있다"고 전했다.

특히 표지훈은 "원래 형들과 내년쯤 한번 뭉쳐보자는 이야기를 나누고 있다"며 "시기도 잘 맞아야 하고 좋은 음악이 나와야 컴백할 수 있는 것"이라고 덧붙여 기대를 높였다.

한편 표지훈은 아이돌 활동 경험이 배우 생활에도 큰 도움이 되고 있다고 털어놨다. 그는 "카메라 앞에 내가 어떻게 비춰지는지 알고 있다는 점이 가장 도움이 되는 것 같다"며 "배우 활동과는 조금 다르지만 카메라 앞에서 자신감 있고 자연스럽게 있을 수 있다는 것이 큰 장점"이라고 설명했다.

표지훈은 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 사무관 봉근대 역을 맡아 시청자들의 호평을 받고 있다.

moonddo00@newspim.com