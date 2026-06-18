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AI에 사고도 '외주화' 시대…교육계 "인간 고유 능력·검증력 키워야"

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AI 핵심 요약

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  • 국가교육위원회와 시민들이 18일 토론회에서 AI 시대 인간 고유 역량과 교육 방향을 논의했다
  • 교육계는 AI는 도구일 뿐 교육 주체가 될 수 없다며 비판적 사고·공감·자율적 판단 등 인간다움을 강조했다
  • 학생·학부모·시민들은 AI 시대는 불가피하다고 보고 검증과 책임 있는 활용, 국가·기업·학교의 제도적 역할을 과제로 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국교위·서울시교육청 토론회서 AI 시대 교육 방향 논의
"AI는 교육 주체 될 수 없어"…비판적 사고·책임 강조
정답 찾기 넘어 질문·공감·책임 키우는 교육 전환 필요

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육계 수장부터 일반 시민에 이르기까지 인공지능(AI) 시대 인간 고유의 역량을 새롭게 정의하고 AI 활용에 따른 책임감과 검증 능력을 길러야 한다는 데 의견을 모았다.

AI가 문자의 발명에 비견될 만큼 거대한 변화를 몰고 오고 있는 만큼 학교 교육도 정답 찾기 중심에서 벗어나 비판적 사고와 공감, 책임 등 인간 고유의 역량을 키우는 방향으로 전환해야 한다는 지적이다.

국가교육위원과 국민참여위원들이 18일 용산구 서울시교육청에서 열린 'AI 시대, 우리 교육의 방향' 토론회에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=국가교육위원회]

◆ "AI, 교육의 주체 될 수 없어"…교육계, 비판적 사고·공감 강조

이광호 국민참여위원장(국가교육위원회(국교위) 상임위원)은 18일 용산구 서울시교육청에서 열린 'AI 시대, 우리 교육의 방향' 토론회에서 "인공지능 시대에 가르치고 배우는 것이 무엇인지, 교육의 개념을 재정의해야 한다"고 밝혔다.

이 위원장은 "AI 혁명은 문명사적 전환을 넘어 인간 존재 방식의 전환을 예고하는 충격"이라며 "AI는 언어와 지능이 인간의 고유 영역이라는 믿음에 의문을 던지고 있다"고 진단했다.

그는 AI가 교육에 던지는 첫 질문으로 '인간 고유의 역량'을 꼽았다. 이 위원장은 "인공지능과 구별되는 인간의 고유한 영역과 역량이 무엇인지, 그것을 어떻게 재정의하고 확장할 것인지 답해야 한다"고 말했다.

AI 의존이 사고 능력을 약화시킬 수 있다는 우려도 제기했다. 이 위원장은 "인공지능 알고리듬에 의한 정보에 의존할수록 인간은 스스로 판단하는 훈련의 기회가 줄어든다"며 "자율적 판단과 비판적 사고 능력이 약화될 수 있다"고 했다.

정근식 서울시교육감은 AI 시대에도 교육이 지켜야 할 핵심 가치로 '인간다움'을 제시했다. 정 교육감은 "AI는 교육을 돕는 도구일 뿐 결코 교육의 주체가 될 수 없다"며 "기술이 아무리 빠르게 변해도 교육이 길러야 할 것은 무엇인가라는 질문으로 되돌아보게 된다"고 밝혔다.

정 교육감은 "스스로 질문하는 힘, 깊이 읽고 자신의 언어로 표현하는 힘, 다른 사람의 감정을 헤아릴 줄 아는 힘이 AI가 대체할 수 없는 인간다움"이라고 설명했다.

차정인 국교위원장도 "인간 고유의 사고 과정을 외주화하면서 인지능력의 위축 현상도 우려된다"며 "교육은 인간의 자율적 판단과 비판적 사고를 어떻게 확장하고, 건강한 사회적 공론장을 어떻게 형성할지 답을 준비해야 한다"고 말했다.

차정인(왼쪽) 국가교육위원장과 정근식 서울시교육감이 18일 용산구 서울시교육청에서 열린 'AI 시대, 우리 교육의 방향' 토론회에서 대화하고 있다. [사진=국가교육위원회]

◆ "AI 이후 시대 피할 수 없어"…시민들 "검증과 책임이 교육 과제"

이날 토론회에 참여한 학생과 학부모, 시민참여단은 AI가 가져올 변화의 불가피성과 활용 가능성에 주목하면서도 결과를 검증하고 책임 있게 사용하는 태도가 중요하다고 강조했다.

서광원 국교위 국민참여위원은 AI의 등장을 문자의 발명에 비유했다. 서 위원은 "문자의 발명 전후로 선사시대와 역사시대가 나뉜 것처럼, AI도 그 정도 수준의 변화가 아닐까 생각한다"며 "앞으로는 AI가 있던 시대와 없던 시대로 나뉠 수밖에 없다"고 말했다.

서울학생참여위원회 의장인 함진규 군은 "AI는 항상 우리 곁에 있는 고도의 어시스턴트"라며 "필요한 정보를 누구나 활용할 수 있게 하면서 지식의 수준이 상향 평준화되고 있다고 생각한다"고 말했다.

다만 검증 과정은 필수라고 봤다. 함 군은 "AI가 거짓말을 하지 않고 올바른 말을 하고 있는지 끊임없이 검증해야 하는 것이 숙제"라며 "학교 수행평가에서도 AI 사용 과정을 기록하고, 참고한 내용의 실제 출처를 확인하도록 하고 있다"고 설명했다.

대학생 박세연 씨는 인간 고유의 역량으로 '책임'을 제시했다. 박 씨는 "AI도 공감을 할 수 있지 않을까 생각했다"면서도 "AI는 자신이 한 말에 어떤 결과가 있든 책임을 지지 않는다"고 지적했다.

학부모 이은경 씨는 "AI의 등장이 긍정일지 부정일지 확언하기보다 우리에게 숙제가 주어진 것으로 봐야 한다"며 "국가가 제도를 마련하고 기업이 책임을 지며, 학교가 좋은 교육으로 아이들을 준비시켜야 한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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