국교위·서울시교육청, AI 시대 미래교육 방향 국민 의견 직접 듣는다

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18일 서울시교육청서 토론회 공동 개최

학습·학교교육·직업 연계 교육체제 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국가교육위원회는 서울시교육청과 함께 오는 18일 오후 2시 30분 서울시교육청 3층 컨퍼런스룸에서 'AI 시대, 우리 교육의 방향'을 주제로 토론회를 공동 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 토론회는 국교위가 국가교육발전계획을 마련하는 과정에서 인공지능(AI) 시대 교육이 어떤 방향으로 변화해야 하는지 국민과 현장의 의견을 듣기 위해 마련됐다. 행사에는 국교위 국민참여위원과 서울시교육청 소속 학생, 학부모, 교원, 시민 등 150여명이 참석할 예정이다.

AI 시대 우리 교육의 방향 토론회 포스터. [사진=국가교육위원회]

토론회에서는 AI 시대 교육 방향 설정을 위해 세 가지 주제가 다뤄진다. 참석자들은 AI가 대체하기 어려운 인간 고유의 역량은 무엇인지, 진정한 배움은 어떻게 이뤄져야 하는지, 학교 교육은 어떤 방식으로 바뀌어야 하는지 등을 논의한다. 배움이 직업으로 이어지는 교육체제를 어떻게 구축할 수 있을지도 주요 의제로 다뤄진다.

국교위는 2028년부터 2037년까지 적용할 국가교육발전계획을 수립 중이다. 계획 시안은 오는 10월 발표하고, 2027년 3월 확정할 예정이다.

이날 토론회에서는 이광호 국교위 상임위원 겸 국민참여위원장이 AI 시대 교육 환경 변화를 진단하고 세부 주제에 대한 발제를 맡는다. 이후 학생, 청년, 학부모, 교원, 시민대표가 참여하는 토크콘서트가 진행된다.

참석자 전원이 참여하는 소그룹 심층토의도 이어진다. 토크콘서트에서는 'AI 시대 진정한 학습'을 주제로 의견을 나누고 소그룹 토론에서는 'AI 시대 학교 교육'과 'AI 시대 배움이 직업으로 이어지는 교육체제'를 중심으로 현장의 다양한 시각을 공유할 예정이다.

국교위는 오프라인 토론회 이후 19일과 20일 이틀간 같은 주제로 국민참여위원회 온라인 토의를 진행한다. 총 세 차례 토의를 통해 AI 전환기 교육 방향에 대한 공감대를 형성하고 국민 의견을 폭넓게 수렴한다는 계획이다.

토의 결과는 국교위 본위원회에 보고되며 향후 국가교육발전계획을 마련하는 데 주요 참고자료로 활용된다.

차정인 국가교육위원장은 "AI 혁명은 인간의 삶의 양태와 학습 방식, 인재상을 크게 변화시키고 있다"며 "AI는 우리 모두의 문제인 만큼, 시민들이 직접 토의하고 그 의견을 듣는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

이어 "국교위는 앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이고 국민과 충분히 숙의하며 AI 시대 전환에 적합한 교육 방향을 수립해 나가겠다"고 덧붙였다.

jane94@newspim.com