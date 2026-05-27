서울교육청, '누구나 개발자 해커톤' 추진…AI로 학교 문제 해결

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학생·학부모까지 참여 확대…교육공동체 문제 해결형 프로그램

결과물 오픈소스 공유·정책 반영…AI 기반 공교육 혁신 시도

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 학교 현장의 문제를 교육공동체가 인공지능(AI)과 데이터를 활용해 해결하는 '2026 AI·데이터 활용 누구나 개발자 해커톤'을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 기존 교사 중심에서 학생, 학부모, 학교 관리자, 교육청 직원까지 참여 대상을 확대해 교육공동체 전반이 일상에서 겪는 문제를 직접 발굴하고 AI를 활용해 해결하는 참여형 프로그램으로 운영된다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 '개발자'의 개념을 기술 전문가에 한정하지 않고 교육 환경의 문제를 주도적으로 발견하고 AI를 활용해 해결책을 설계하는 경험 자체에 의미를 둔다고 설명했다.

특히 학생과 학부모에게는 AI 리터러시와 윤리의식을 실생활에서 체득할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

앞서 서울시교육청은 지난해 11월 '교사 개발자 해커톤'을 처음 운영해 수업, 행정, 생활지도 등 다양한 학교 현안에 대한 AI 기반 해결책을 도출하고, 이를 사례집으로 발간한 바 있다. 이와 함께 학생 데이터 보호와 공정성 등을 담은 '교사 개발자 윤리'를 전국 최초로 정립했다.

사업의 시작으로 지난 5월 23일에는 '교사 개발자 해커톤(입문형)'이 운영돼 높은 호응을 얻었다. 해당 과정은 자연어로 명령을 입력하면 AI가 코드를 생성하는 '바이브코딩' 방식으로 진행돼 교사들이 기술적 부담 없이 문제 해결에 집중할 수 있도록 했다.

또한 '세계 디지털 접근성 인식의 날' 주간에 맞춰 열린 이번 행사에서는 장애인교원지원단 소속 교사의 기조 강연을 통해 디지털 포용과 '인간 중심 AI'의 중요성을 공유하는 시간도 마련됐다.

향후 '성장형 과정'에서는 참가자들이 팀을 구성해 실무 프로그램을 개발하고 기존 교사 개발자들이 멘토로 참여한다. 이어 '도전형 과정'을 통해 전문성을 갖춘 '제2호 교사 개발자'를 선발할 계획이다.

오는 6월부터 8월까지 진행되는 본 해커톤에는 학생과 학부모 등 다양한 교육 주체가 참여해 협력 기반의 문제 해결 경험을 쌓게 된다.

서울시교육청은 이번 사업을 통해 '현장-개발-공유-정책'으로 이어지는 선순환 체계를 구축하고 개발 결과물을 오픈소스로 공유해 학교 현장에서 재활용하도록 할 방침이다. 우수 사례는 정책으로 반영해 제도 개선으로 이어갈 계획이다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "AI는 단순한 기술이 아니라 교육의 방향과 가치를 담아야 할 도구"라며 "교육공동체 모두가 주체적으로 참여하여 학교를 변화시키는 과정 속에서 공교육의 새로운 가능성을 만들어가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com