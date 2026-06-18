전남사회서비스원, 의료·요양·복지 통합돌봄 전국 해법 논의

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통합돌봄 시행 전국 사회서비스원 지원방안 모색 워크숍

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전국 사회서비스원이 전남에 모여 통합돌봄 시행 대응과 협력방안을 논의했다.

전남도사회서비스원은 18일 통합돌봄 시행에 대응한 지원방안 마련을 위해 전국 사회서비스원 관계자들이 참석한 워크숍을 열고 역할 정립과 협력체계 구축 방안을 논의했다고 밝혔다.

통합돌봄 시행 전국 사회서비스원 지원방안 모색 워크숍. [사진=전남사회서비스원] 2026.06.18 ej7648@newspim.com

이번 워크숍에는 강원특별자치도를 포함한 전국 사회서비스원 임직원이 참석해 지역별 통합돌봄 추진 현황과 우수사례를 공유하고 지역 간 돌봄 여건 차이를 반영한 현장 적용 방안을 집중적으로 점검했다.

강원특별자치도사회서비스원은 '재난 돌봄 대응체계와 사회서비스원의 역할'을 주제로 재난 상황에서의 돌봄 지원 사례를 발표했으며 참석 기관들은 이를 지역별 재난·긴급돌봄 체계에 접목하는 방안을 논의했다.

전라남도사회서비스원은 지역에서 추진 중인 통합돌봄과 사회서비스 연계 협력 사례를 소개하고 지자체와 민간기관이 함께 참여하는 협력모델의 확산 가능성을 제시했다.

이와 함께 참석자들은 지자체 협업, 민간자원 연계, 서비스 품질관리, 재난 대응 등 공통 과제를 중심으로 논의를 이어가며 지역 성과를 전국으로 확산하기 위한 협력 기반을 강화했다.

신미경 전라남도사회서비스원장은 "통합돌봄은 주민이 살던 곳에서 필요한 서비스를 끊김없이 제공받도록 하는 지역사회 중심 체계"라며 "각 지역의 경험을 공유해 실질적인 해법을 모색하는 계기가 됐다"고 잔했다.

ej7648@newspim.com