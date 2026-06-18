[2026WC] '가나 사령탑' 케이로스, 월드컵 최고령 승리 감독 등극

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 카를로스 케이로스(73·포르투갈) 가나 축구 대표팀 감독이 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 최고령 승리 사령탑 기록을 새로 썼다.

케이로스 감독이 이끄는 가나는 18일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움(BMO 필드)에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 L조 1차전에서 파나마를 1-0으로 꺾었다. 가나는 이날 점유율에서 파나마에 밀렸지만, 후반 추가 시간 칼렙 이렌키가 극적 결승골을 넣으며 승점 3을 챙겼다. 조별리그 첫 경기에서 승리하며 32강 진출 경쟁에서도 유리한 고지를 선점했다.

[토론토 로이터=뉴스핌] 가나의 카를로스 케이로스 감독이 18일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움(BMO 필드)에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 L조 1차전에서 파나마를 1-0으로 꺾고 주먹을 불끈 쥐고 있다. 케이로스 감독은 만 73세 3개월의 나이로 월드컵 최고령 승리 감독이 됐다. 2026.06.18 football1229@newspim.com

1953년 3월 1일생인 케이로스 감독은 만 73세 3개월의 나이로 월드컵 승리를 거둔 최고령 감독이 됐다. 종전 기록은 2010 남아프리카공화국 월드컵 당시 오토 레하겔(87·독일) 전 그리스 대표팀 감독이 세운 만 71세 10개월이었다.

케이로스 감독은 한국 축구 팬들에게 익숙한 인물이다. 2011년부터 2019년까지 이란 대표팀을 이끌며 월드컵 예선에서 한국과 여러 차례 맞붙었다. 특히 2013년 울산에서 열린 2014 브라질 월드컵 아시아 최종예선에서 한국을 1-0으로 꺾은 뒤 한국 벤치를 향해 이른바 '주먹 감자'를 날려 논란을 빚었다.

논란과 별개로 케이로스 감독은 다양한 전술과 강한 카리스마, 뛰어난 심리전을 앞세운 베테랑 지도자로 평가받는다. 포르투갈과 이란을 비롯해 콜롬비아, 이집트, 카타르, 오만 대표팀 등을 지휘했다.

다만 케이로스 감독의 기록은 대회 기간 다시 바뀔 가능성이 있다. 월드컵 본선을 치르고 있는 퀴라소의 딕 아드보카트(78·네덜란드) 감독을 비롯해 한국과 같은 조인 남아프리카공화국의 휴고 브로스(74·벨기에) 감독과 체코의 미로슬라프 코우베크(74·체코) 감독이 케이로스 감독보다 나이가 많다.

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