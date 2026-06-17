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[2026WC] 메시, 축구의 신 증명하다...대회 1호 해트트릭 폭발

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  • 메시가 17일 아르헨티나의 알제리전 승리를 이끌었다
  • 메시는 월드컵 본선 첫 해트트릭으로 3-0 완승했다
  • 아르헨티나는 J조 1위로 대회 2연패 시동을 걸었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

A매치 200번째 경기서 원맨쇼...아르헨티나, 알제리에 3-0 완승
지네딘 지단의 둘째 아들인 뤼카 지단 골키퍼 상대로 3골 몰아쳐
월드컵 통산 16호골 달성...독일 클로제와 역대 최다 득점 공동 1위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시의 발끝에서 경기가 시작되고 끝났다.

아르헨티나 축구 국가대표팀은 17일 오전 10시 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 조별리그 J조 1차전에서 알제리를 3-0으로 완파했다. 커리어 최초로 월드컵 본선 무대에서 해트트릭을 작성한 메시가 승리의 주역이었다.

리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나는 4-4-2 전형을 들고나왔다. 최전방 투톱에 메시와 라우타로 마르티네스가 섰고, 에밀리아노 마르티네스가 골문을 지켰다. 알제리는 지네딘 지단의 둘째 아들인 뤼카 지단 골키퍼를 필두로 4-3-3 포메이션으로 맞섰다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 17일(한국시간) 북중미 월드컵 J조 아르헨티나-알제리전에서 첫 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

경기는 초반부터 뜨거웠다. 전반 6분 마르티네스의 패스를 받은 메시가 골망을 흔들었으나 오프사이드가 선언됐다. 알제리도 전반 8분 파레스 샤이비의 슈팅으로 응수했지만 이 역시 오프사이드 판정을 받았다. 양 팀 모두 미세한 차이로 골이 취소되며 팽팽한 흐름이 이어졌다.

0의 균형을 깨뜨린 것은 역시 메시였다. 전반 17분 중앙선 부근 프리킥 상황에서 로드리고 데 폴이 수비 뒷공간을 찌르는 날카로운 패스를 찔렀다. 이를 받은 메시는 드리블 돌파 후 페널티박스 바깥에서 전매특허인 강력한 왼발 슈팅으로 골문 구석을 갈랐다. 자신의 A매치 200번째 출전 경기에서 터트린 통산 118호 골이었다. 선제골을 챙긴 아르헨티나는 무리한 공격 대신 탄탄한 중원 싸움으로 경기를 지배하며 전반을 마쳤다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 17일(한국시간) 북중미 월드컵 J조 아르헨티나-알제리전에서 두 번째 골을 넣고 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

스칼로니 감독은 후반 시작과 동시에 나우엘 몰리나, 훌리안 알바레스, 니콜라스 곤살레스를 대거 투입하며 공격진에 신선함을 더했다. 용병술은 적중했다. 후반 15분 메시의 침투에서 시작된 공격 상황에서 맥 알리스터가 강력한 중거리 슈팅을 날렸다. 지단 골키퍼가 이를 제대로 처리하지 못하고 쳐내자 문전으로 쇄도하던 메시가 오른발로 가볍게 밀어 넣으며 추가골을 기록했다.

알제리는 후세임 아우아르와 리야드 마레즈 등을 교체 투입하며 반격을 노렸다. 그러나 이미 불붙은 메시의 발끝을 막기에는 역부족이었다. 후반 31분 반대 진영부터 공을 몰고 전진한 메시는 곤살레스와 원투 패스를 주고받으며 수비진을 허물었다. 이어 박스 정면에서 왼발로 정교하게 감아 찬 슈팅이 아름다운 궤적을 그리며 골문 구석에 꽂혔다. 메시의 월드컵 첫 해트트릭이 완성되는 순간이었다.

[캔자스시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 17일(한국시간) 북중미 월드컵 J조 아르헨티나-알제리전에서 해트트릭을 달성하고 환호에 답하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

이 골로 메시는 월드컵 통산 16호 골을 달성했다. 독일의 미로슬라프 클로제와 함께 역대 월드컵 최다 득점 공동 1위라는 대기록이다.

임무를 완수한 메시는 후반 35분 니코 파스와 교체되며 그라운드를 떠났다. 캔자스시티 스타디움을 가득 메운 관중들은 일제히 기립박수와 함께 메시의 이름을 연호했다. 아르헨티나는 수비수 니콜라스 오타멘디까지 투입하며 경기 종료 시점까지 안정적인 경기 운영을 펼쳤고 알제리에 단 한 골도 허용하지 않은 채 완벽한 승리로 경기를 매조지었다.

아르헨티나는 승점 3점을 챙기며 J조 1위로 먼저 올라섰다. 2022년 카타르 월드컵 우승에 이어 코파 아메리카 2024 정상까지 정복했던 아르헨티나는 이번 월드컵 첫 경기부터 압도적인 경기력을 과시하며 대회 2연패를 향한 강력한 전력을 세계에 알렸다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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