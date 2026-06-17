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[2026WC] '음바페 멀티골' 프랑스, 세네갈 완파 24년 전 패배 '설욕'

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  • 프랑스가 17일 세네갈을 3-1로 꺾었다.
  • 음바페가 멀티골을 넣어 승리를 이끌었다.
  • 음바페는 프랑스 A매치 최다득점자가 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

음바페, A매치 58호·월드컵 14호골 프랑스 최다골 신기록

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프랑스가 음바페의 멀티골 활약을 앞세워 24년 만의 리턴 매치에서 세네갈에 완벽하게 설욕했다.

프랑스는 17일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전에서 세네갈을 3-1로 제압, 통산 세 번째 우승을 향한 첫걸음을 가볍게 뗐다. 세네갈은 2002 한일 월드컵 개막전 '1-0 이변'의 재현을 노렸으나 화력 차이를 극복하지 못했다.

전반전 흐름은 세네갈이 주도했다. 세네갈은 강력한 전방 압박과 니콜라 잭슨을 앞세운 빠른 역습으로 프랑스를 몰아붙였다. 전반 25분 잭슨의 결정적인 왼발 슈팅이 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다. 프랑스는 주장 킬리안 음바페가 잦은 실책을 범하는 등 답답한 흐름 속에 전반을 0-0으로 마쳤다.

[이스트러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=음바페가 17일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 I조 세네갈과의 1차전 선제골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

후반 들어 프랑스의 전열이 정비됐고 음바페는 해결사로 변모했다. 후반 21분 마이클 올리세의 날카로운 스루패스를 받은 음바페가 감각적인 오른발 원터치 슈팅으로 선제골을 뽑아냈다. 세네갈은 2분 뒤 잭슨이 골망을 흔들었으나 오프사이드가 선언되며 땅을 쳤다.

프랑스의 용병술도 적중했다. 후반 35분 교체 투입된 브래들리 바르콜라는 2분 만에 아드리앙 라비오의 패스를 받아 골키퍼 키를 넘기는 칩슛으로 추가골을 터뜨렸다. 세네갈은 후반 추가시간 신예 이브라힘 음바예가 만회골을 넣으며 턱밑까지 추격했다. 하지만 음바페가 곧바로 찬물을 끼얹었다. 만회골 허용 1분 뒤 음바페는 환상적인 오른발 중거리 슈팅으로 골문 구석을 가르며 승부에 마침표를 찍었다.

[이스트러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=음바페가 17일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 I조 세네갈과의 1차전 팀의 세 번째을 터뜨리고 동료들의 축하흫 받고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

이날 두 골을 몰아친 음바페는 프랑스 축구 역사를 새로 썼다. A매치 통산 58호 골로 올리비에 지루(57골)를 넘어 프랑스 역대 최다 득점자로 올라섰다. 월드컵 통산 14호 골을 기록하며 쥐스트 퐁텐(13골)도 넘어섰다. 역대 월드컵 최다 득점자인 미로슬라프 클로제(독일·16골)와의 격차도 단 2골 차로 좁혔다. 첫 단추를 잘 끼운 프랑스는 오는 23일 이라크와 조별리그 2차전을 치른다.

psoq1337@newspim.com

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