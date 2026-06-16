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[2026WC] "대표팀 응원하자" 멕시코 할리스코주, 한국전 당일 휴교 결정

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  • 멕시코 할리스코주가 18일 한·멕시코전 앞두고 주 전역 학교에 휴교령을 내렸다
  • 이번 조별리그 2차전 승자는 A조 1위 및 32강 유리한 고지 확보가 예상돼 현지 관심이 폭발적이다
  • 한국은 월드컵 본선에서 멕시코에 두 차례 패했으나 지난해 평가전에서 2-2 무승부를 기록했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국과 멕시코의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 맞대결을 앞두고 개최지인 멕시코 할리스코주가 이례적으로 휴교령을 내렸다.

멕시코 현지 매체 '엘피난시에로'와 '엘 인포르마도르' 등에 따르면 파블로 레무스 나바로 할리스코 주지사는 멕시코와 한국의 A조 조별리그 2차전이 열리는 18일(현지시간)에 주 전역 학교를 휴교하기로 결정했다.

멕시코 대표팀을 응원하는 팬들. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.16 wcn05002@newspim.com

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 과달라하라 스타디움에서 공동 개최국 멕시코와 맞붙는다.

레무스 주지사는 "학생과 교사, 가족들이 함께 월드컵 축제를 즐기고 멕시코 대표팀을 응원할 수 있도록 휴교를 결정했다"라며 "멕시코 국가대표팀이 할리스코주에서 월드컵 본선 경기를 치르는 것은 이번이 처음"이라고 설명했다.

이번 휴교 조치는 유치원과 초·중·고교를 포함한 교육기관에 적용된다. 다만 주 정부 공무원과 일반 기업 직장인들은 정상 근무한다.

할리스코주는 멕시코 제2의 도시 과달라하라와 경기 개최지 사포판이 속한 지역이다. 이번 대회에서 멕시코가 치르는 주요 경기 중 하나가 이곳에서 열리면서 지역 전체가 축제 분위기에 휩싸여 있다.

멕시코는 1970년과 1986년 두 차례 월드컵을 개최한 경험이 있지만 당시 멕시코 대표팀의 본선 경기는 모두 수도 멕시코시티의 에스타디오 아스테카에서 열렸다. 때문에 할리스코주에서 멕시코 대표팀이 월드컵 본선 경기를 치르는 것은 이번이 역사상 처음이다.

현지 언론들은 이번 한국전이 단순한 조별리그 경기가 아니라 사실상 조 1위를 결정하는 승부가 될 것으로 전망하고 있다. 한국과 멕시코는 나란히 조별리그 1차전에서 승리를 거두며 승점 3점을 확보했다. 한국은 체코를 2-1로 꺾었고, 멕시코는 남아프리카공화국을 2-0으로 제압했다.

멕시코 대표팀을 응원하는 팬들. [사진 = 로이터 뉴스핌] 2026.06.16 wcn05002@newspim.com

현재 골득실에서는 멕시코가 +2로 한국(+1)에 앞서 A조 선두를 달리고 있다. 이번 경기 승자는 조 1위로 32강 토너먼트 진출에 유리한 고지를 점할 가능성이 크다.

특히 현지 언론들은 A조 1위 팀이 토너먼트에서 유리한 대진을 받을 뿐 아니라 이후 멕시코시티에서 경기를 치를 가능성이 높다고 분석하고 있다.

해발 2240m에 위치한 멕시코시티는 대표적인 고지대 도시다. 고산 환경에 익숙한 멕시코 선수들이 상당한 이점을 누릴 수 있는 만큼, 현지에서는 한국전 승리를 통해 조 1위를 차지해야 한다는 분위기가 강하다.

멕시코 팬들의 관심도 폭발적이다. 4만 명 이상을 수용할 수 있는 과달라하라 스타디움은 사실상 매진이 예상되고 있으며, 경기 당일에는 수많은 팬들이 경기장 주변에 몰릴 것으로 전망된다.

한국 입장에서는 험난한 원정 분위기를 감수해야 한다. 역대 A매치 전적에서도 한국은 멕시코에 4승 3무 8패로 열세다. 월드컵 본선에서도 두 차례 만나 모두 패했다. 1998년 프랑스 월드컵에서는 1-3, 2018년 러시아 월드컵에서는 1-2로 무릎을 꿇었다.

다만 최근 맞대결에서는 긍정적인 기억도 있다. 지난해 9월 미국에서 열린 평가전에서 한국은 손흥민과 오현규의 득점을 앞세워 멕시코와 2-2 무승부를 기록했다.

wcn05002@newspim.com

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