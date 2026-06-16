[2026WC] 미국-멕시코 강제 왕복하는 이란 대표팀..."우린 가장 억압받는 팀"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 북중미 월드컵을 치르고 있는 이란 축구대표팀이 미국의 입국 제한 조치와 이동 통제에 강한 불만을 드러냈다.

이란은 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 잉글우드 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 G조 조별리그 1차전에서 뉴질랜드와 2-2로 비겼다. 두 차례 리드를 허용했지만 끝까지 추격하며 값진 승점 1을 따냈다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 이란의 갈레노에이 감독. 2026.06.16 wcn05002@newspim.com

그러나 경기 후 화제는 경기력보다 이란 대표팀이 처한 열악한 환경에 집중됐다. 이란은 지난 2월 미국과 이란 간 군사 충돌 이후 월드컵 준비 과정부터 어려움을 겪었다. 당초 미국 애리조나주 투손에 베이스캠프를 차릴 예정이었지만 비자 발급 문제로 계획이 무산됐고, 결국 미국 국경 인근 멕시코 티후아나로 훈련 거점을 옮겨야 했다.

비자 문제도 계속됐다. 미국은 선수들에게만 제한적으로 입국을 허용했고, 메흐디 타즈 이란축구협회장을 비롯한 대표팀 관계자 상당수는 비자를 발급받지 못했다. 이후 재신청 과정을 거쳐 일부 스태프만 입국 허가를 받았지만 여전히 핵심 관계자 상당수는 미국 입국이 불가능한 상태다.

더 큰 문제는 체류 제한이다. 이란 선수단은 조별리그 3경기를 모두 미국에서 치르지만 경기 전후 장기간 체류가 허용되지 않아 경기가 끝날 때마다 다시 멕시코 티후아나로 돌아가야 한다. 사실상 미국과 멕시코를 반복적으로 오가며 대회를 소화하고 있는 셈이다.

아미르 갈레노에이 이란 감독은 경기 후 기자회견에서 강한 불만을 드러냈다. 그는 "원래는 경기 이틀 전에 미국에 도착할 계획이었지만 허용되지 않았다"라며 "회복을 위해 경기가 끝난 뒤에도 머물 예정이었지만 조기 귀국을 요구받았다"라고 밝혔다.

이어 "우리는 월드컵 역사상 가장 억압받는 팀"이라며 "계속해서 더 많은 장애물이 생기고 있지만 우리는 포기하지 않고 끝까지 싸울 것"이라고 강조했다.

[로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 16일 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 이란과 뉴질랜드의 경기에서 이란 대표팀을 응원하는 관중들. 2026.06.16 wcn05002@newspim.com

주장 메흐디 타레미 역시 현재 상황을 "재앙에 가깝다"라고 표현했다. 타레미는 "월드컵에서는 다음 경기를 위해 충분한 회복과 준비가 필요하다"라며 "지금 상황은 선수들과 코칭스태프 모두에게 엄청난 스트레스를 주고 있다. FIFA가 우리를 더 적극적으로 도와줘야 한다"라고 말했다.

이날 동점골을 기록한 모하마드 모헤비도 선수단 피로 누적을 우려했다. 모헤비는 "원래는 경기 이틀 전에 도착해 몸 상태를 끌어올렸어야 했다"라며 "이런 방식은 결코 공정하지 않다. 계속 이동하다 보면 햄스트링이나 허리 등 근육 부상 위험도 커질 수밖에 없다"라고 지적했다.

경기장 분위기도 이란 선수들에게 우호적이지 않았다. 경기 전 이란 국가가 연주될 때 일부 관중석에서는 야유가 나왔다. AFP 등 외신은 미국에 거주하는 일부 이란계 이민자들이 자국 정부를 비판하는 의미로 야유를 보냈다고 전했다.

이에 대해 라민 레자에이안은 "나는 정치가 아닌 축구에 대해 이야기하기 위해 이 자리에 왔다"라며 "이란 국민들은 훌륭하고 위대한 사람들이다. 전 세계가 그것을 알고 있다"라고 말했다.

한편 승점 1을 확보한 이란은 오는 22일 벨기에, 27일 이집트와 차례로 맞붙는다. 하지만 경기력뿐 아니라 미국과 멕시코를 오가는 강행군까지 극복해야 하는 상황이어서 앞으로의 일정도 쉽지 않을 전망이다.

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