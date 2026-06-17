[2026WC] '홀란 멀티골' 노르웨이, 28년만의 복귀전서 이라크에 4-1

'40년만의 본선' 이라크, 잇단 실수로 완패…아시아국가 첫 패배

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '괴물 공격수' 엘링 홀란(맨체스터 시티)를 앞세운 노르웨이가 28년 만의 월드컵 복귀전을 화려한 대승으로 장식했다.

노르웨이 축구대표팀은 17일(한국시간) 미국 매사추세츠주 보스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 I조 1차전에서 이라크를 4-1로 대파했다.

홀란은 생애 첫 월드컵 무대에서 멀티골을 터뜨리며 이름값을 톡톡히 했다. 노르웨이는 세네갈을 3-1로 꺾은 프랑스를 골득실 차로 제치고 조 1위로 올라섰다. 반면 40년 만에 본선에 진출한 이라크는 치명적인 수비 실수에 무너지며 이번 대회 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 중 첫 패배의 멍에를 썼다. 이라크의 패배로 한국의 승리 등으로 이어지던 아시아 팀의 6경기 연속 무패(2승 4무) 행진도 마감됐다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란이 17일(한국시간) 북중미 월드컵 I조 이라크-노르웨이전에서 월드컵 데뷔골을 넣고 자신의 시그니처 골 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

경기 초반 노르웨이는 이라크의 밀집 수비에 막혀 공격의 실마리를 찾지 못했다. 흐름을 바꾼 것은 전반 29분이었다. 역습 상황에서 다비트 묄레르 볼페가 페널티지역 왼쪽에서 낮게 깔아 찬 크로스를 홀란이 문전에서 미끄러지며 오른발로 밀어 넣었다. 홀란의 월드컵 데뷔골이었다.

이라크도 쉽게 물러서지 않았다. 전반 39분 아미르 알암마리의 날카로운 크로스를 아이멘 후세인이 타점 높은 헤더로 연결해 동점골을 뽑아냈다. 이라크의 월드컵 통산 두 번째 득점이었다.

[폭스버러 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란이 17일(한국시간) 북중미 월드컵 I조 이라크-노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 터뜨리고 환호하고 있다. 2026.6.17 psoq1337@newspim.com

이라크의 기쁨은 오래가지 않았다. 전반 43분 치명적인 실책이 나왔다. 수비수의 백패스를 잘랄 하산 골키퍼가 걷어내려 머뭇거리는 사이 홀란이 강하게 압박했다. 하산 골키퍼가 급하게 찬 공이 쇄도하던 홀란의 몸에 맞고 그대로 골문 안으로 굴러 들어갔다. 행운이 따른 홀란의 멀티골이자 이날 경기 승패를 가른 결승골이었다.

후반 들어 이라크는 만회골을 위해 총공세를 펼쳤으나 노르웨이의 육탄 방어를 뚫지 못했다. 노르웨이는 후반 28분 선수 4명을 동시에 교체하며 굳히기에 나섰다. 후반 31분 마르틴 외데고르가 오른쪽에서 올린 코너킥을 교체 투입된 수비수 레오 외스티고르가 강력한 헤더로 꽂아 넣으며 승기를 잡았다.

기세가 꺾인 이라크는 후반 추가시간 후세인의 자책골까지 나오며 스스로 무너졌다. 노르웨이는 홀란의 압도적인 결정력과 짜임새 있는 공수 밸런스를 선보이며 북중미 월드컵의 강력한 다크호스로 떠올랐다.

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