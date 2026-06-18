수협, 고유가 피해 어업인에 100억 지원…1인당 10만원

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면세유 구매 4만명에 40억 현금 지원

매월 실사용량 비례 60억 유류비 보조

노동진 회장 "추가 지원방안 지속 강구"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 중동전쟁 여파로 높은 가격에 어업용 면세유를 구매했던 어업인에게 100억 원 규모의 유류비 보조금이 지급된다.

수협중앙회(회장 노동진)는 18일 제1차 임시총회를 열고, 이 같은 내용의 자체 어업용 면세유 보조금 지원을 위한 추가 경정 예산 안건을 의결했다.

지원 대상은 올해 4월부터 9월까지 경유, 휘발유, 중유, LPG 등 모든 어업용 면세유를 공급받은 어업인이다.

지난해 같은 기간 약 4만명이 면세유를 구입했던 것으로 집계됨에 따라 이와 비슷한 인원이 혜택을 볼 것으로 전망된다. 어업인 1인당 10만원씩 약 40억원의 현금이 지원된다.

노동진 수협중앙회 회장이 18일 '2026년 제1차 임시총회'를 열고 안건을 논의하고 있다. [사진=수협중앙회] 2026.06.18 dream@newspim.com

아울러, 매월 어업용 면세유 실사용량에 따라 드럼(200L)당 약 2600원의 보조금이 총 60억원 규모로 지급된다.

노동진 수협중앙회장은 "정부의 어업용 면세유 지원 정책에 더해 이번 자체 지원까지 이뤄진다면 어업인들의 부담이 낮아질 것"이라며 "국제유가 동향을 면밀히 살피며, 유류비 부담으로 조업을 포기하는 일이 없도록 추가적인 지원방안을 지속적으로 강구하겠다"고 밝혔다.

한편, 어업용 면세유는 2차 최고가격제 대상에 포함되면서 4월 공급가격이 당초 드럼당 34만1800원에서 27만6180원으로 인하됐다.

이에 더해 수협중앙회는 정부의 추가경정예산에 따라 어업용 면세유 경유를 대상으로 기준가(드럼당 21만4000원)를 초과한 70%(최대한도 드럼당 3만5240원)를 지원하고 있다.

노동진 수협중앙회장(왼쪽)이 정도근 삼천포수협 조합장과 함께 지난 17일 삼천포수협 급유부선(바지선)을 방문해 면세유 수급 현황을 점검하고 있다. [사진=수협중앙회] 2026.04.20 dream@newspim.com

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