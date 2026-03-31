수협, 창립 64돌 기념…수산물 최대 30% 할인 행사

'수산대전'서 각종 해산물 할인

자체 할인 더했을 때 최대 30%

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 수협중앙회(회장 노동진)가 창립 64돌 기념으로 수산물을 최대 30%까지 대폭 할인한다.

수협중앙회는 오는 4월 1일 창립 64주년을 맞아 수산물 가격을 최대 30% 낮춘 특별전을 개최한다고 31일 밝혔다.

우선 수협쇼핑에서는 '수산대전'을 통해 명태, 고등어, 오징어, 굴비, 마른멸치, 갈치, 마른김에 대해 20% 할인 쿠폰을 지원한다. 자체 할인을 더하면 최대 30%까지 저렴하게 구매할 수 있다.

노동진 수협중앙회장이 31일 수협중앙회 창립기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=수협중앙회] 2026.03.31 gkdud9387@newspim.com

최근 새 단장을 마친 수협쇼핑에서는 내달 21일까지 이용 고객을 대상으로 5만 원 이상 수협카드 결제 시 10% 청구할인 하는 창립기념 이벤트도 진행한다.

또한 공영홈쇼핑과 함께 다음달 내 총 11차례에 걸쳐 민물장어, 고등어, 오징어, 복어, 굴비, 전복, 멍게 등 전국에서 엄선된 특산물을 판매가 대비 10% 할인하는 '바다어부 특집방송'도 진행한다.

노동진 수협중앙회장은 기념사를 통해 "지나온 수협의 역사는 어업인과 수산업을 지키기 위한 시간이었다"며 "앞으로도 언제나 어업인과 함께 바다의 가치를 지키고, 대한민국 수산업의 활기찬 미래를 만들어가는 중심이 될 것"이라고 밝혔다.

31일 수협중앙회 창립기념식에서 김성범 해양수산부 차관(왼쪽 여섯번째)와 노동진 수협중앙회장(왼쪽 일곱번째)을 비롯한 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. [사진=수협중앙회] 2026.03.31 gkdud9387@newspim.com

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