대전 동구, 여름방학 초등생 도시락 배달 확대…260명 모집

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맞벌이·한부모 가정 지원…방학 중 20일간 직접 배송

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 동구가 여름방학 기간 맞벌이·한부모 가정의 돌봄 부담을 덜기 위해 초등학생 대상 도시락 배달 지원사업을 확대 운영한다.

동구는 다음달 24일부터 8월 21일까지 '띵동! 아이든든 도시락 배달 지원사업'을 추진하기로 하고 참여 가정을 모집한다고 18일 밝혔다.

'띵동! 아이든든 도시락 배달 지원사업' 안내문. [사진=대전 동구] 2026.06.18 nn0416@newspim.com

이 사업은 방학 기간 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 가정의 초등학생 자녀에게 균형 잡힌 식사를 제공하기 위해 마련된 것으로 지난해 높은 호응을 얻으면서 올해는 지원 인원을 늘려 운영한다.

지원 대상은 공고일 기준 동구에 주소를 둔 18세 이하 자녀 2명 이상 가구 가운데 맞벌이 또는 한부모 가정의 초등학생 자녀다.

동구는 총 260명을 선발할 계획이며 세 자녀 이상 가정 80명과 두 자녀 가정 180명으로 구분해 지원한다.

선정된 아동에게는 여름방학 기간 중 주말과 공휴일을 제외한 20일 동안 1식 4찬으로 구성된 수제 도시락이 각 가정으로 직접 배달된다. 이용료는 자녀 1인당 5만 원이다.

신청은 다음달 1일 오전 9시부터 3일 오후 6시까지 네이버폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 선정 결과는 7일 개별 문자메시지로 안내된다.

박희조 동구청장은 "방학 기간 자녀 돌봄과 식사 준비에 어려움을 겪는 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 동구를 만들기 위해 체감할 수 있는 양육 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 사업 관련 세부 내용은 동구청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 동구청 인구정책과로 문의하면 된다.

nn0416@newspim.com