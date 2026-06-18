지리 그룹 모터스포츠, TCR 월드 투어 2라운드 3연승

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 지리홀딩그룹이 글로벌 모터스포츠 무대에서 기술 경쟁력을 입증하고 있다. 럭셔리 전기차 브랜드 지커의 지주사인 지리홀딩그룹 산하 레이싱 조직이 TCR 월드 투어에서 3연승을 거두며 존재감을 키웠다.

지리 그룹 시안 레이싱 팀이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=지리홀딩그룹]

지리 그룹 모터스포츠는 스페인 발렌시아 리카르도 토르모 서킷에서 열린 '2026 시즌 TCR 월드 투어' 2라운드에서 공식 파트너 지리 시안 레이싱 팀이 세 차례 레이스를 모두 우승했다고 18일 밝혔다.

이번 성과의 중심에는 지리 프리페이스 TCR이 있다. 지리자동차의 중형 세단 싱루이를 기반으로 개발된 레이스카로, 고온과 까다로운 서킷 환경에서도 안정적인 성능을 보이며 지리의 CMA 플랫폼 기술력을 입증했다.

지리 시안 레이싱 소속 산티아고 우루티아는 레이스 1, 2, 3에서 모두 1위로 결승선을 통과했다. 특히 레이스 2에서는 리버스 그리드 방식으로 8위에서 출발했지만 선두를 탈환하며 우승했다.

팀 동료 테드 비요크도 레이스 1과 3에서 2위를 차지하며 두 차례 원투 피니시를 완성했다. 이번 결과로 우루티아와 비요크는 드라이버 챔피언십 1, 2위에 올랐다.

지리 시안 레이싱은 이탈리아 미사노 라운드에 이어 스페인 발렌시아에서도 성과를 이어가며 시즌 초반 경쟁력을 강화했다. 팀은 다음 프랑스 3라운드를 준비할 계획이다.

chanw@newspim.com