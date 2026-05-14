지리 그룹 모터스포츠, TCR 월드 투어 첫 우승

AI 핵심 요약beta
- 지리 그룹 모터스포츠가 8~10일 이탈리아 미사노서 열린 2026 TCR 월드 투어 1라운드 레이스2에서 첫 우승을 거뒀다
- 중국 드라이버 마칭화가 3그리드서 출발해 6랩에 선두로 나서며 승리했고 팀 동료 비요크는 같은 레이스서 3위를 했다
- 신형 레이스카 지리 프리페이스 TCR은 싱루이 기반 2.0L 터보 엔진을 탑재해 1라운드에서 2~5위까지 휩쓸며 경쟁력을 입증했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 지리홀딩그룹 산하 지리 그룹 모터스포츠가 2026 TCR 월드 투어 1라운드에서 첫 우승을 거뒀다.
지리 그룹 모터스포츠는 8~10일 이탈리아 미사노 월드 서킷 마르코 시몬첼리에서 열린 2026 시즌 TCR 월드 투어 1라운드 레이스 2에서 우승했다. 중국 국적의 드라이버 마칭화가 3번째 그리드에서 출발해 6번째 랩에서 선두를 탈환하며 승리를 거뒀다.
이번 우승은 신형 레이스카 '지리 프리페이스 TCR'로 달성했다는 점이 주목된다. 지리 프리페이스 TCR은 지난 4월 13일 처음 공개된 차량으로, 지리자동차의 중형 세단 싱루이를 기반으로 개발됐다. 350마력 내외의 4기통 2.0L 가솔린 터보 엔진을 탑재하고 있으며, 지리홀딩그룹의 CMA(Compact Modular Architecture) 플랫폼을 바탕으로 경량화와 민첩성을 갖췄다.
마칭화의 팀 동료인 테드 비요크는 같은 레이스에서 3위를 차지했다. 앞서 열린 레이스 1에서는 2025 시즌 TCR 월드 투어 챔피언 얀 엘라셔가 3위에 올랐다. 지리 프리페이스 TCR은 1라운드 순위에서 2~5위를 연달아 차지했다.
지리 그룹 모터스포츠는 2018년 설립돼 지리홀딩그룹 내 모든 브랜드의 레이싱 이벤트를 통합하고 있다. 현재 중국 항저우와 스웨덴 예테보리에 공동 본사를 두고 있다.
chanw@newspim.com