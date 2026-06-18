동아제약, 의약외품 바코드 정보 서비스 도입…"취약계층 접근성 강화"

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박카스·가그린·템포 등 49개 품목 우선 적용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 스마트폰 바코드 스캔을 통해 의약외품의 주요 안전정보를 확인할 수 있는 '의약외품 모바일 간편검색서비스'를 자사 주요 제품에 적용했다고 18일 밝혔다.

이번 서비스는 식품의약품안전처가 추진하는 '식의약 규제혁신 2.0' 디지털 안전관리 혁신 정책의 일환으로 마련됐다. 글씨가 작아 제품 정보를 확인하기 어려운 노년층과 시·청각 장애인 등 정보 취약계층이 의약외품을 보다 안전하게 사용할 수 있도록 지원하는 것이 목적이다.

의약외품 모바일 간편검색서비스를 통해 박카스디액의 제품 정보를 확인하는 모습 [사진=동아제약]

이용자는 스마트폰으로 의약품안전나라 홈페이지에 접속한 뒤 '바코드 검색' 기능을 통해 제품 바코드를 스캔하면 관련 정보를 확인할 수 있다. 전용 애플리케이션을 이용하면 더욱 편리하게 서비스를 이용할 수 있다.

서비스를 통해 제품명과 제조·수입업소, 효능·효과, 용법·용량, 사용 시 주의사항 등을 글자뿐 아니라 음성 및 수어 영상으로도 제공받을 수 있다.

동아제약은 피로회복제 박카스를 비롯해 여성용품 템포, 구강청결제 가그린 등 소비자들이 자주 사용하는 49개 주요 의약외품 품목에 해당 서비스를 우선 적용했다.

회사는 이를 통해 정보 접근이 상대적으로 어려운 소비자들이 생활 필수품의 안전 정보를 보다 정확하게 확인하고 제품 선택에 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

동아제약 관계자는 "이번 서비스 적용은 단순한 편의성 향상을 넘어 노년층과 장애인 등 정보 취약계층이 언제 어디서나 정확한 제품 정보를 제공받을 수 있도록 돕는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 서비스 적용 제품을 지속적으로 확대해 모든 소비자가 안심하고 제품을 사용할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

한편 동아제약은 소비자중심경영(CCM)을 핵심 경영 철학으로 삼고 제품과 서비스 개선 활동을 지속하고 있다. 회사는 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 운영하는 CCM 인증을 지난해까지 8회 연속 획득했다.

sykim@newspim.com