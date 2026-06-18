에코크레이션, 탈플라스틱 순환경제 샌드박스 기업 선정

폐플라스틱 열분해 기술로 고품질 재생원료 확보 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폐플라스틱 열분해 플랜트 제조기업 에코크레이션이 기후에너지환경부의 '탈플라스틱 순환경제' 전환 정책 일환인 샌드박스 과제 추진 기업으로 선정됐다고 18일 밝혔다.

에코크레이션은 폐합성수지의 열분해 원료 활용을 위한 순환자원 인정 기준 재설계에 착수하는 기획형 샌드박스 과제를 진행한다. 이번 실증에서는 고형연료제품(SRF)을 열분해 공정의 원료로 활용하는 방안을 검증할 예정이다. SRF는 그동안 발전소나 산업용 보일러에서만 사용이 허용돼 왔다.

국내 폐플라스틱 처리 구조는 열적 재활용(소각·연료화)이 58%로 대부분을 차지하고 있으며, 화학적 재활용은 1% 수준에 머물러 있다. 정부는 단순 소각 중심의 처리 방식에서 벗어나 폐플라스틱을 다시 원료로 되돌리는 '고품질 재활용' 확대를 정책의 핵심 과제로 추진 중이다. 다만 현장에서는 폐플라스틱 선별 품질이 낮아 고품질 재생원료 확보가 어렵다는 점이 공통된 문제로 지적되고 있다.

에코크레이션 로고. [사진=에코크레이션]

회사에 따르면 연속식 열분해 파일럿 설비를 활용해 열분해유의 품질·수율·안정성을 평가하고, 그 결과를 바탕으로 관련 규정 개선 가능성을 검토할 계획이다. 이를 통해 고품질 재생원료 확보와 원료 수급 다변화에 기여할 것으로 예상된다. 규제특례확인서 발급 후 본격적인 실증에 착수할 예정이다.

에코크레이션은 촉매 열분해 기술 기반 플랜트 제조 분야에서 국내외 다수의 프로젝트를 수행해 왔으며, 운영 자회사를 통해 생산되는 열분해유는 정유사에 안정적으로 공급되고 있다.

전범근 에코크레이션 대표는 "배치식 설비로 이미 시장에서 기술력과 사업성을 입증한 만큼, 이번 샌드박스 선정은 연속식 설비 상용화를 통해 기술력을 한 단계 업그레이드하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

한편 글로벌 규제 환경도 강화되는 추세다. EU는 오는 2030년부터 모든 포장재에 대해 10~35% 재생원료 사용을 의무화하고, 2040년에는 25~65%까지 확대할 계획이다. 한국도 2026년부터 생수·음료 PET병에 재생 플라스틱 10% 이상 사용을 의무화하고 2030년까지 30%로 확대하기로 발표했다.

nylee54@newspim.com