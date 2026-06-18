노랑풍선 '취향 기반 테마여행', 대마도 완판·푸켓 빅게임 투어 상품 확대

취향 기반 테마여행 수요 증가…빅게임 낚시투어로 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 노랑풍선이 낚시 유튜버 핼다람과 함께 진행한 대마도 1박 낚시투어가 조기 마감됐다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 대마도 낚시투어는 출시 직후 빠르게 완판됐으며, 참가자들로부터 "더 다양한 낚시 콘텐츠를 경험하고 싶다"는 반응을 얻었다. 선상 팁런, 방파제 루어낚시, 현지 출조 문화 체험 등 다양한 낚시 콘텐츠를 여행 일정에 접목했다.

최근 여행업계에서는 개인의 취향과 관심사를 반영한 체험형 여행 수요가 빠르게 증가하고 있다. 낚시, 골프, 러닝, 캠핑 등 특정 취미를 중심으로 한 테마형 여행상품이 새로운 트렌드로 주목받고 있으며, 같은 관심사를 가진 참가자들이 함께 여행하며 정보를 공유하는 커뮤니티형 여행상품이 확대되는 추세다.

낚시 유튜버 핼다람과 함께한 '1박2일 대마도 낚시투어'에서 1위를 차지한 참가자에게 노랑풍선 상품권을 전달했다. [사진=노랑풍선]

노랑풍선은 이러한 성과를 바탕으로 7월 태국 푸켓에서 4박 6일 일정의 빅게임 낚시투어를 선보일 예정이다. 참치와 GT(자이언트 트레발리) 등 대형 어종을 대상으로 한 해외 원정 낚시와 푸켓의 휴양·관광 콘텐츠를 결합한 일정으로 구성된다. 해양 레저와 현지 관광, 휴양 요소를 함께 경험할 수 있도록 기획했다.

노랑풍선 관계자는 "최근 여행 소비자들은 자신이 좋아하는 취미와 관심사를 중심으로 여행을 선택하는 경향이 뚜렷해지고 있다"며 "앞으로도 인플루언서 및 다양한 커뮤니티와 협업해 낚시를 비롯한 미식, 액티비티, 휴양 등 취향 기반 테마여행 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com