노랑풍선, 울릉도·독도 여행 라이브커머스 진행

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행사 노랑풍선이 16일 오후 2시 자사 라이브커머스 채널 '옐로LIVE'를 통해 울릉도·독도 여행 상품을 선보인다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 라이브커머스에서는 고객의 여행 스타일에 맞춰 '포항크루즈 4일' 상품과 '포항쾌속선 3일' 상품을 선택할 수 있도록 구성했다. 크루즈는 동해 바다를 여유롭게 감상하며 이동할 수 있고, 쾌속선은 약 2시간 50분 만에 울릉도에 도착해 관광 일정을 효율적으로 활용할 수 있다.

촛대바위. [사진=노랑풍선]

두 상품 모두 독도 입도와 울릉도 핵심 관광지 일정, 현지 특식을 포함한다. 울릉도의 주요 명소로는 출렁다리와 해안 풍경이 어우러진 관음도, 울릉도 유일의 평지인 나리분지, 울창한 숲속의 봉래폭포, 기암절벽의 촛대바위 등이 있다. 울릉도 특산물을 활용한 홍따밥과 산채비빔밥 등 향토 음식도 즐길 수 있다.

라이브 방송 예약 고객에게는 케렌시아 리조트 객실 제공, 울릉도 특산물 부지깽이나물 증정, 독도 입도 시 미니 태극기와 음료 제공 등의 혜택을 준비했다.

노랑풍선 관계자는 "6월부터 9월까지는 울릉도의 자연경관을 가장 아름답게 즐길 수 있는 시기"라며 "여름철 무더위를 피해 시원한 자연 속에서 휴식을 원하는 고객들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다"고 말했다.

nylee54@newspim.com