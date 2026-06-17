밴드 넬, 17일 정규 10집 '엑스' 발매…"더 좋은 앨범 만들고 싶어"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 넬이 정규 10집을 발매한다.

넬은 17일 오후 6시 정규 10집 '엑스(X)'를 각종 온라인음원사이트를 통해 공개한다. 이는 약 5년 만의 신보이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 넬. [사진=넬 제공] 2026.06.17 alice09@newspim.com

이번 앨범은 총 11개의 트랙으로 구성됐다. 앨범 제목 '엑스'는 넬의 열 번째 정규 작품을 의미하는 로마 숫자인 '10'인 동시에, 특정한 의미로 규정되지 않는 미지수의 상징이기도 하다.

'엑스'는 4년여의 긴 제작 과정을 거쳐 완성됐다. 최근 작업된 곡뿐 아니라 약 20년 전 처음으로 구상된 곡을 현재의 사운드로 새롭게 편곡해 담아냈다.

이번 앨범은 넬이 현재 추구하는 음악적 방향성을 집약한 작품이기도 하다. 얼터너티브 록, 모던 록, 슈게이징, 오케스트레이션 등 폭넓은 음악적 접근 속에서도 넬 특유의 정서와 색깔이 앨범 전반을 관통한다.

타이틀곡 '스위트 딜루전(Sweet Delusion)'은 밴드 최초로 브라스 세션 녹음을 도입했다. 기존 넬의 음악보다 한층 공격적인 에너지와 질감을 담아내며 이번 앨범의 확장된 음악적 스펙트럼을 담아냈다.

수록곡 중 에픽하이 타블로가 피처링에 참여한 '루저스 레시피(Loser's Recipe)'는 넬 사상 첫 피처링 곡이다. 은은한 멜로디와 직설적인 가사의 대비가 인상적인 노래이다.

이번 앨범에는 앞서 공개한 싱글 '상실의 관성'과 EP '엑스 : 3 / ?'가 후반부에 배치됐다. 개별 작품으로 먼저 공개됐던 음악들은 정규 10집이라는 큰 흐름 안에서 에필로그처럼 이어진다.

이로써 정규 10집은 시대를 향한 질문에서부터 꿈을 향한 의지, 상실과 기억, 수용에 이르기까지 오늘을 살아가는 이들이 마주하는 다양한 정서를 아우른다.

이번 프로젝트는 음악을 넘어 하나의 기록으로도 확장된다. 넬은 데뷔 이후 처음으로 음반(CD) 대신 고음질 마스터 파일을 담은 USB 형태의 음반을 선보인다.

이와 함께 제작 과정과 멤버들의 생각을 담은 에세이북 '다이어리 오브 엑스(Diary of X)'를 발간하고, 오는 20일부터 28일까지 서울시 성산동 서보 아트스페이스에서 동명의 전시도 함께 선보인다.

전시는 음악이 완성되기까지의 시간과 고민, 작업의 흔적들을 기록하고 공유하는 이번 프로젝트는 정규 10집 '엑스'를 아카이브이자 기록물로 확장시킨다.

넬은 "10집이라서 특별하다기보다, 늘 그래왔듯 이전 앨범보다 더 좋은 앨범을 만들고 싶었다. 다만 한국에서 30년 가까이 활동하며 정규 앨범 10장을 발표할 수 있었다는 사실은 분명 감사하고 뿌듯한 일"이라고 소감을 전했다.

alice09@newspim.com