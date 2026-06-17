임영웅, 9월 고양종합운동장서 '아임 히어로-스타디움2' 개최

AI 핵심 요약beta
- 가수 임영웅이 9월 4일부터 6일까지
- 고양종합운동장에서 3일간 콘서트를 연다
- 이번 공연서 한층 업그레이드된 무대와
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 임영웅이 오는 9월 고양종합운동장에서 콘서트를 개최한다.
지난 16일 임영웅 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 임영웅의 2026년 콘서트 '아임 히어로 - 더 스타디움2 인 고양(IM HERO - THE STADIUM 2 - IN GOYANG)' 티저가 공개됐다.
해당 영상에 따르면, 이번 공연은 오는 9월 4일부터 6일까지 3일간 고양종합운동장에서 열린다.
특히 베일에 가려졌던 공연 날짜까지 공개된 가운데, 페도라를 쓰고 마이크를 잡고 있는 임영웅의 모습도 엿보여 콘서트에서 선보일 또 한번의 변신을 예고하고 있다.
약 10만 명(양일간)의 영웅시대와 서울월드컵경기장에서 하늘빛 축제를 펼쳤던 임영웅은 이번 콘서트를 통해 한층 더 업그레이드된 모습과 함께 상상 그 이상의 감동과 여운을 선물할 계획이다.
남다른 스케일과 레전드 무대의 향연을 선사할 임영웅은 오는 6월 23일 오후 9시 첫 방송되는 SBS '산골총각 영웅'에선 솔직하고 친근한 매력으로 시청자들을 사로잡을 예정이다.
alice09@newspim.com