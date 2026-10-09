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[베트남 증시] 유동성 급증했지만 매도세 강력, 혼조 마감...NVL·PNJ, 약세 끊고 '상한가'

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AI 핵심 요약

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  • 9일 베트남 증시는 VN지수 하락, HNX지수 상승으로 혼조를 보였다.
  • 고유가·미 국채 상승·긴축 우려가 투자심리를 짓눌렀다.
  • 부동산주와 PNJ가 급등했고 외국인 순매도는 13일째 이어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

VN지수(호찌민증권거래소) 1,735.09(-3.88, -0.22%)
HNX지수(하노이증권거래소) 261.60(+5.38, +2.1%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 9일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 고유가와 그로 인한 인플레이션 우려, 미 국채 수익률의 상승, 선진국들의 긴축 통화 정책이 위험 자산에 대한 투자 심리를 계속해서 짓누르고 있다.

호찌민 VN지수는 0.22% 하락한 1,735.09포인트로 거래를 마쳤다. 반면 하노이 HNX지수는 2.1% 상승한 261.60포인트를 기록했다.

VN지수는 장중 한때 상승세로 전환했으나 곧 강한 매도 압력에 부딪히며 반락했다.

주목할 만한 점은 유동성이 최근 거래일에 비해 크게 개선되었다는 점이다. 베트남 플러스에 따르면, 이날 전체 거래소의 거래액은 28조 1,000억 동(약 1조 4,612억 원)에 달한 것으로 나타났다.

다만 외국인 투자자들은 세 거래소 전체에서 2,470억 동 상당의 순매도를 기록했다. 13거래일째 이어진 순매도세로, 이날에는 HFB에 매도 압력이 집중됐다.

업종별로 보면, 정보 기술 및 미디어 서비스 업종이 지수 하락을 압박했다. FPT(FPT Corporation), ELC(Elcom Technology Communications Corporation), VEC(Vietnam Electronics and Informatics Joint Stock Corporation), VGI(Viettel Global Investment JSC), FOX(FPT Telecom Joint Stock Company) 등 다수 종목이 큰 폭으로 내렸다.

금융 및 산업과 같은 대형주 그룹도 부진한 실적을 보였다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 9일 추이

부동산 부문에서는 상승세가 우위를 점했다. DXG(Dat Xanh Group JSC), TCH(Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company), KDH(Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company), VHM(Vinhomes) 등이 올랐고, NVL(No Va Land Investment Group Corporation)은 상한가에 도달했다.

이 중 NVL은 최근 파산 루머에 시달리며 약세를 보인 뒤 급반등한 것이다. NVL은 관련 루머가 회사의 법적 상태와 실제 운영 현황을 전혀 반영하지 않는 명백한 허위 사실이라고 일축하며, 현재 구조조정을 추진하고 있고 사업 운영이 점진적으로 개선되고 있다고 강조했다.

NVL은 또한 부채 해결 및 재무 구조 조정 소식도 발표했다. 이사회는 구조조정의 일환으로 해외 채권자가 보유한 236만 6,000달러(약 31억 5,517만 원) 규모의 채권을 주당 3만 4,000동에 173만 주 이상의 주식으로 전환하는 안을 승인했다.

다이아몬드 밀수 스캔들에 휘말리며 수거래일 연속 하한가를 기록했던 PNJ(Phu Nhuan Jewelry JSC)가 이날 7% 가까이 급등하며 눈길을 끌었다. 개장 직후 매도 주문이 완전히 잠기며 '매도 호가 공백' 상태에 진입했다. 장 마감 시점에는 상한가 매수 잔량만 420만 주를 돌파했으며, 이날 급등으로 PNJ의 시가총액은 10조 동 돌파를 눈앞에 두게 됐다.

이 같은 극적인 반전은 아시아보석감정협회(AIGS)가 PNJ가 유통하는 다이아몬드 샘플에 대한 독립적 검정 결과를 발표한 직후 나타났다. 케네디 호 AIGS 회장은 직접 PNJ를 방문해 무작위 샘플 테스트 결과 100% 천연 다이아몬드로 확인되었다는 인증서를 회사 측에 직접 전달했다.

PNJ 주가는 지난달 22일부터 이달 8일까지 13거래일 연속 하락했으며, 이 중 6거래일은 하한가를 찍었다.

hongwoori84@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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