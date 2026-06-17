방탄소년단 '스윔', 美 빌보드 '핫 100' 12주 연속 진입

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방탄소년단이 '스윔(SWIM)'으로 미국 빌보드 '핫 100'에 12주째 진입했다.

16일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 20일 자)에 따르면, 방탄소년단 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔'이 메인 송 차트인 '핫 100'에서 43위에 올랐다. 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 에서는 11위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.03 alice09@newspim.com

'스윔'은 '글로벌(미국 제외)'에서 2위를 차지했고 해당 차트에서 12주 동안 1위와 2위를 오가며 최상위권 독주를 이어가고 있다.

이 곡은 6월 6일 자 차트에서 통산 8번째 정상을 밟아 2026년 발표곡 중 최다 1위 신기록을 세웠다.

이는 팀의 메가 히트곡 '다이너마이트(Dynamite)'가 보유한 역대 최장기간 1위와 타이 기록이다. 가창곡 13개 트랙은 12주 연속 차트에 진입하는 저력을 보였다.

세부 차트인 '어덜트 컨템포러리' 16위, '팝 에어플레이' 13위, '어덜트 팝 에어플레이' 24위로 고루 선전하며 폭넓은 인기를 보였다. '아리랑'은 '톱 앨범 세일즈' 7위, '톱 스트리밍 앨범' 22위, '바이닐 앨범' 16위에 안착했다.

기존 발매 앨범들의 장기 흥행도 돋보인다. 방탄소년단은 총 3장의 음반을 '월드 앨범' 차트에 올렸다.

특히 방탄소년단이 지난 12일 발매한 신곡 '컴 오버(Come Over)'는 12일 발표된 빌보드의 주간 신곡 인기 투표에서 올리비아 로드리고, 찰스 웨슬리 고드윈, 잭 화이트, 베베 렉사 등 쟁쟁한 팝스타들의 노래를 제치고 86% 득표율로 1위를 차지했다.

또한 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '데일리 톱 송 글로벌'(6월 12일 자)에 11위로 진입했고 15일 자 차트에서는 22위에 자리했다.

방탄소년단은 오는 7월 19일(현지시간) 개최되는 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 결승전 하프타임 쇼 무대에 마돈나, 샤키라와 함께 헤드라이너로 나선다.

alice09@newspim.com