방탄소년단, 5년 만에 완전체로 AMA 대상…'올해의 아티스트' 영예

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 방탄소년단이 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 '아메리칸 뮤직 어워즈(American Music Awards·AMA)'에서 통산 두 번째 '올해의 아티스트' 트로피를 품에 안았다.

방탄소년단은 26일(한국시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 AMA에서 대상격인 '올해의 아티스트' 수상자로 호명됐다. 2021년 히트곡 '버터(Butter)'로 아시아 가수 최초 해당 부문을 수상한 데 이어 또 한 번 정상에 오르며 글로벌 위상을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = AMA 대상을 수상한 그룹 BTS. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.26 moonddo00@newspim.com

이번 부문 후보로 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 세계적인 팝스타들이 이름을 올렸다.

방탄소년단 올해 AMA에서 '올해의 아티스트'를 비롯해 '송 오브 더 써머(Song of the Summer)', '베스트 남성 K-팝 아티스트' 등 총 3개 부문 후보에 올랐다. 특히 신곡 '스윔(SWIM)'은 테일러 스위프트의 '엘리자베스 테일러(Elizabeth Taylor)'를 포함한 경쟁곡들을 제치고 '송 오브 더 써머'를 수상하며 세계적인 인기를 입증했다.

이날 시상식 진행자인 퀸 라피의 소개로 무대에 오른 방탄소년단은 현장을 가득 채운 팬들의 뜨거운 환호 속에 완전체 무대를 선보였다. 이들이 AMA 현장에서 완전체로 대면 무대에 선 것은 지난 2021년 이후 약 5년 만이다.

AMA는 '그래미 어워즈', '빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA)와 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽힌다. 팬 투표를 기반으로 수상자가 결정되는 만큼 BTS의 글로벌 팬덤 영향력을 다시 한번 보여줬다는 평가다.

방탄소년단 지난 3월 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하며 활동 재개를 알렸다. 공백기 이후 발표한 앨범으로 2개월 만에 미국 대형 시상식 대상까지 거머쥐며 여전한 글로벌 파급력을 입증했다.

moonddo00@newspim.com