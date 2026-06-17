NH투자증권, 올해 두 번째 임직원 대상 헌혈 행사 진행

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"임직원들의 자발적 참여… 앞으로도 사회공헌 활동 이어 나갈 계획"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 17일 임직원을 대상으로 '사랑의 나눔, 헌혈행사'를 진행했다고 밝혔다.

NH투자증권에 따르면 행사는 이날 서울 여의도 파크원 NH금융타워에서 진행됐으며 윤병운 대표이사, 신재욱·배광수 신임 대표이사 후보자를 비롯해 임직원 100여 명이 참여했다.

NH투자증권이 17일 오전 파크원 NH금융타워 4층 그랜드 홀에서 '사랑의 나눔, 헌혈행사'를 진행했다. 헌혈 행사에 참여하는 임직원들의 모습. [사진=NH투자증권]

NH투자증권 사랑의 나눔, 헌혈행사는 2015년부터 매년 3회에 걸쳐 진행되고 있다. 매회 100여 명의 임직원들이 자발적으로 참여하고 있으며, 행사마다 대표이사를 비롯한 경영진이 참여해 적극적인 동참과 사회공헌 문화 확산을 독려하고 있다.

NH투자증권은 코로나 시기에도 단체 헌혈을 실시해 2023년에 대한적십자로부터 혈액사업 유공 표창패를 받았다. NH투자증권은 앞으로도 임직원 헌혈행사를 비롯한 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나간다는 방침이다.

NH투자증권 관계자는 "작은 실천을 통해 누군가의 생명을 구할 수 있다는 마음으로 매년 3회에 걸쳐 꾸준히 헌혈 행사를 진행하고 있다"며 "NH투자증권은 앞으로도 헌혈을 통해 소중한 나눔을 실천하고, 사회적 책임을 다할 계획"이라고 말했다.

대한적십자사 중앙혈액원 관계자는 "지속적인 단체 헌혈을 통해 혈액 수급에 도움을 주는 NH투자증권에 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 헌혈 행사가 지속되기를 바란다"고 전했다.

rkgml925@newspim.com