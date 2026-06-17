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김동연, 임기 마무리도 '민생 현장'서 "가평 수해 복구·농촌 봉사로 유종의 미"

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  • 김동연 경기도지사가 17일 가평 십이탄천 재해복구 현장을 방문해 복구 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.
  • 경기도는 가평 재해복구에 2581억을 투입해 공공시설 98.2%를 복구하고 CCTV·예경보 등 집중호우 대비 체계를 구축했다.
  • 김 지사는 같은 날 가평 포도농가에서 농촌 일손돕기 봉사를 진행하며 수해 농가를 위로하고 임기를 현장 행정으로 마무리했다.

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작년 폭우 최대 피해지 가평 연하리 방문...2581억 규모 재해복구사업 최종 점검
작년 수재민 아픔 잊지 않아, 우기 전 사전 예방과 안전 관리에 철저 기해달라
점검 후 가평 포도농가 찾아 '농촌일손돕기' 땀방울 흘려

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 임기 종료를 앞둔 마지막 순간까지 책상 위가 아닌 민생 현장을 지켰다. 김 지사는 지난해 기록적인 폭우로 가장 큰 상처를 입었던 가평군을 다시 찾아 재해복구 상황을 꼼꼼히 챙기는 한편 시름 가득한 농가를 위해 직접 일손을 보태며 '현장 중심·도민 중심' 행정의 모범적인 마무리를 보여주었다.

김동연 경기도지사가 17일 가평군 상면 연하리에 위치한 십이탄천 재해복구사업 현장을 전격 방문해 추진 현황을 직접 점검하고 현장 관계자들을 격려했다. [사진=경기도]

경기도는 김동연 지사가 17일 가평군 상면 연하리에 위치한 십이탄천 재해복구사업 현장을 전격 방문해 추진 현황을 직접 점검하고 현장 관계자들을 격려했다고 밝혔다.

이번 점검은 다가오는 본격적인 장마철을 앞두고 지난해 7월 발생한 호우 피해의 복구 상황을 철저히 확인해 단 한 건의 재차 피해도 막겠다는 김 지사의 강력한 의지에 따라 마련됐다. 사고가 있었던 십이탄천은 당시 폭우로 강물이 범람하면서 제방도로가 완전히 유실되고 교량이 붕괴하는 등 막대한 피해를 입었던 곳이다.

김동연 지사는 현장에서 "임기를 마치기 전에 작년 폭우로 가장 큰 피해를 보았던 가평을 직접 찾아 마무리가 잘 되고 있는지 당부의 말씀을 전하고 싶었다"며 "작년 수해로 큰 고통을 겪은 수재민들이 많아 마음이 너무나 아팠다. 이번에 대대적으로 복구한 시설물들이 올여름에는 선제적인 사전 예방책이 될 수 있도록 안전에 차질 없이 완벽을 기해달라"고 강력히 주문했다.

현재 십이탄천을 포함한 가평군 전역의 재해복구사업에는 국비 2020억 원과 도비 274억 원 등 총 2581억 원의 대규모 예산이 투입돼 막바지 공사가 한창이다.

김동연 경기도지사가 17일 가평군 상면 연하리에 위치한 십이탄천 재해복구사업 현장을 전격 방문해 추진 현황을 직접 점검하고 현장 관계자들을 격려했다. [사진=경기도]

도는 주택 파손 등으로 생계에 타격을 입은 주민들을 위한 재난지원금 141억 원을 이미 전액 지급 완료했다. 또한 하천 111개소, 산림 81개소 등 공공시설 총 329개소 중 98.2%에 달하는 323개소의 복구 작업을 지난 15일 자로 깔끔하게 끝마쳤다. 장기 공사가 불가피한 개선복구사업 6개소에 대해서도 물길이 부딪쳐 취약한 '수충부' 등에 대한 사전 안전 조치를 장마 시작 전까지 모두 완료한다는 방침이다.

여기에 가평 내 하천 준설 작업을 지난 5월 완료한 데 이어 톤마대 2740개를 새롭게 교체하는 등 촘촘한 구조적·비구조적 관리대책도 함께 가동한다. 특히 약 1600대의 CCTV를 총동원해 24시간 빈틈없는 현장 모니터링을 지속하고 위기 징후 감지 시 사회관계망서비스(SNS)와 예경보시설을 통해 도민에게 대피 정보를 실시간으로 신속 전파할 체계를 완비했다.

철저한 현장 점검을 마친 김동연 지사는 곧바로 조종면에 위치한 우목골 마을회관으로 이동해 도청 공무원들과 함께 '농촌일손돕기' 봉사활동에 소매를 걷어붙였다. 임기 막바지 바쁜 일정 속에서도 농번기 일손 부족으로 고통받는 농민들의 짐을 조금이나마 덜어주겠다는 취지다.

김 지사는 지난해 수해로 침수 피해를 겪었던 포도농가를 다시 찾아 땀방울을 흘리며 정성스럽게 포도송이 봉지를 씌웠다. 자원봉사자들과 함께 땀 흘리며 농가의 풍년을 기원한 김 지사는 시름에 잠긴 농민들의 손을 맞잡고 따뜻한 격려의 말을 건넸다. 김 지사는 지난해 수해 당시에도 해당 가평 포도농가를 찾아 직접 수해 복구 자원봉사에 동참하는 등 가평 주민들과의 각별한 인연을 꾸준히 이어오고 있다.

김동연 경기도지사는 17일 지난해 수해로 침수 피해를 겪었던 가평 포도농가를 다시 찾아 땀방울을 흘리며 정성스럽게 포도송이 봉지를 씌웠다. [사진=경기도]

정치권과 경기도 안팎에서는 임기 마지막까지 화려한 퇴임식이나 치적 홍보 대신 도민의 생명과 직결된 수해 복구 현장을 챙기고 땀 흘리는 봉사로 임기를 마무리하는 김동연 지사의 행보에 깊은 울림을 전하고 있다는 평가다.

경기도 관계자는 "기후변화로 빈번해진 국지성 집중호우에 대비해 시·군과 긴밀한 밀착형 협력 체계를 지속 운영할 계획이며 주민 대피 계획을 철저히 점검해 단 한 명의 인명피해도 없는 '안전 경기'를 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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