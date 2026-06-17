박홍근 기획처 장관 "통합돌봄 안착 지원"…현장 의견 수렴

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성동구 스마트헬스케어센터 현장 점검

농어촌 돌봄 격차 해소 필요성 제기

내년 지원 방향에 현장 목소리 반영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 올해 3월 전면 시행된 통합돌봄 제도의 현장 안착 상황을 점검하고 제도 개선 과제를 논의했다. 지방정부와 돌봄 현장 관계자들은 지역별 돌봄 인프라 격차 해소와 안정적인 재정 지원이 필요하다고 건의했다.

17일 기획예산처에 따르면 박홍근 기획처 장관은 이날 서울 성동구 스마트헬스케어센터를 방문해 통합돌봄 서비스 운영 현황을 점검하고 보건복지부와 지방정부, 유관기관, 전문가들과 함께 '통합돌봄 현장 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 올해 3월부터 전국적으로 시행 중인 통합돌봄 제도가 지역 현장에서 차질 없이 운영되고 있는지 점검하고, 의료·건강관리·요양·돌봄 서비스 간 연계 과정의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌]박홍근 기획예산처 장관이 29일 오후 서울 중구 컨퍼런스 하우스 달개비에서 열린 '재정정책자문회의 민간위원 오찬 간담회'를 주재하며 모두발언을 하고 있다.[사진= 기획예산처] 2026.04.29 photo@newspim.com

먼저 박 장관은 성동구 사근동 스마트헬스케어센터를 찾아 어르신과 장애인을 대상으로 한 스마트 장비 기반 건강관리·의료·돌봄 서비스 운영 현황을 살펴보고 이용자들과 서비스 만족도와 개선 필요 사항에 대해 의견을 나눴다.

이어진 간담회에는 서울시와 성동구, 강원도 등 지방정부와 국민건강보험공단, 돌봄서비스 제공기관, 학계 전문가 등이 참석해 현장 의견을 전달했다.

참석자들은 안정적인 통합돌봄 공급체계 구축을 위해 지역 현실을 고려한 중장기 정책 설계와 중앙정부의 지속적인 재정 지원이 필요하다고 강조했다. 특히 농어촌과 취약지역의 의료·돌봄 인프라 격차를 완화할 수 있는 지원 제도 마련을 요청했다.

또 ▲전담인력 확충 ▲돌봄 인프라 예산 지원 ▲사회연대경제 역할 강화 ▲돌봄 노동자 참여 확대 등의 과제도 제시됐다.

앞으로도 기획처는 통합돌봄 사업이 어르신과 장애인뿐 아니라 가족에게도 실질적인 버팀목이 될 수 있도록 현장의 병목 요인을 지속적으로 점검하고 지원할 계획이다.

박 장관은 "통합돌봄은 돌봄이 필요한 국민이 살던 곳에서 일상의 삶을 계속할 수 있도록 지원하는 것"이라며 "필요할 때 즉시 도움받을 수 있는 맞춤형 복지 서비스를 지원할 수 있는 방안을 다각도로 고민해야 할 시점"이라고 말했다.

이어 "올해 전국적으로 첫발을 내디딘 통합돌봄 제도가 성공적으로 안착할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "현장 의견을 바탕으로 2027년도 중점 지원 방향을 수립하고 복지부와 함께 제도 운영 전반의 개선 방안을 모색하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com