익산시, 노인일자리 연계 통합돌봄 사업 추진…국비 1.5억 확보

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한국노인인력개발원 공모 선정…지역 맞춤형 돌봄 모델 구축

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 노인일자리와 통합돌봄을 연계한 지역 맞춤형 복지 모델 구축에 나선다.

익산시는 한국노인인력개발원이 주관한 '2026년 노인일자리 공동체사업단 공모사업'에 선정돼 국비 1억5000만원을 확보했다고 1일 밝혔다.

익산시 노인일자리 온돌봄 홍보 포스터[사진=익산시] 2026.06.01 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 노인일자리를 활용해 취약계층에게 식사 지원과 이동 편의, 주거환경 개선 등 생활밀착형 서비스를 제공하고 지역사회 중심의 돌봄 안전망을 강화하기 위해 추진된다.

시는 원광효도마을시니어클럽과 함께 '익산 온(溫)돌봄' 사업을 신청했으며 사업의 공공성과 지역 연계성, 수행기관 운영 역량, 지방비 투입 계획 등에서 높은 평가를 받아 최종 선정됐다.

'익산 온(溫)돌봄'은 고령 노인과 취약계층을 대상으로 맞춤형 식사 지원과 이동 동행, 주거환경 개선 서비스를 제공하는 통합돌봄형 노인일자리 사업이다.

특히 노인일자리 참여자들이 돌봄서비스 제공자로 활동하며 사회참여 기회를 넓히고 지역사회 돌봄 기능 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

신이원 원광효도마을시니어클럽 관장은 "노인일자리와 돌봄서비스를 연계한 이번 사업은 어르신들의 경험과 역량이 지역사회 돌봄으로 이어지는 의미 있는 사업"이라며 "어르신들이 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

익산시 관계자는 "이번 공모 선정은 노인일자리와 통합돌봄을 연계한 지역 맞춤형 복지 모델의 가능성을 인정받은 결과"라며 "어르신들의 삶의 질 향상과 안정적인 노후 지원을 위한 노인일자리 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 전했다.

lbs0964@newspim.com