삼성전기, 자율주행차용 초고용량 MLCC 양산

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1206 규격에 100μF 구현…소형화·고용량화 동시 달성

ADAS·고성능 SoC 전력 수요 대응…전장 라인업 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전기가 자동차 전장용 초고용량 적층세라믹커패시터(MLCC) 신제품을 출시하며 자율주행 시장 공략에 나섰다.

삼성전기는 1206인치(3.2×1.6mm) 크기에서 정전용량 100마이크로패럿(μF)을 구현한 자동차용 MLCC를 개발하고 양산을 시작했다고 17일 밝혔다.

전장용 초고용량 MLCC [사진=삼성전기]

해당 제품은 영하 55도~영상 125도 환경에서 동작하는 X7T 특성과 정격전압 4V를 지원하며, 자동차 전자부품 신뢰성 규격인 AEC-Q200을 충족한다.

최근 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 기술 확산으로 센서와 레이더, 시스템온칩(SoC)의 성능이 높아지면서 전력 수요도 증가하고 있다. 이에 따라 자동차용 MLCC 역시 소형화와 고용량화가 요구되는 추세다.

삼성전기는 독자적인 세라믹·전극 재료 미립화 기술과 초정밀 공법을 기반으로 자동차용 초고용량 MLCC 라인업을 확대하고 있다. 현재 1210인치(3.2×2.5mm) 크기의 100~220μF 제품도 양산 중이며, 고객 맞춤형 설계와 샘플 지원도 제공하고 있다.

syu@newspim.com