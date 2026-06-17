듀오, 1년 무제한 매칭 상품 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 기간형 매칭 서비스인 'DR(Duration)' 상품을 출시했다고 밝혔다.

DR 상품은 기존 횟수형 매칭 서비스와 달리 일정 기간 동안 횟수 제한 없이 매칭 서비스를 이용할 수 있도록 구성됐다. 회사 측에 따르면 최초 3회 기본 만남 이후 별도 약정을 체결하면 1년간 추가 매칭 서비스를 이용할 수 있다.

듀오는 기존 횟수형 상품과 함께 기간형 상품을 운영하며 고객 선택의 폭을 넓혔다고 설명했다.

해당 상품은 노블레스, 프라우드, 오블리주 등 주요 프로그램에 적용되며 일부 특화 프로그램은 제외된다.

듀오는 신상품 출시와 함께 가입 고객을 대상으로 프로모션도 진행한다.

듀오 관계자는 "고객들의 다양한 수요를 반영해 기간형 상품을 추가했다"며 "이용자들이 자신의 상황과 선호에 맞는 서비스를 선택할 수 있도록 상품 구성을 확대할 계획"이라고 말했다.

한편 듀오는 1995년 설립된 결혼정보회사로, 자체 매칭 시스템인 DMS(Duo Matching System)를 운영하고 있다.

[이미지=듀오]

whitss@newspim.com