월드컵 열기, 펍에서 함께…오비맥주 '카스 뷰잉펍' 연다

카스, 국내 주류 유일 FIFA 월드컵 2026 공식 스폰서 참여

서울·수도권 5개 업장서 운영…카스 제로로 책임음주 문화도 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오비맥주가 FIFA 월드컵 2026™을 앞두고 '바'를 지역 커뮤니티 공간으로 조명하는 캠페인을 시작한다. 스포츠 경기 관람과 응원 문화가 결합된 외식 공간을 통해 소비자 접점을 넓히겠다는 전략이다.

오비맥주는 'Cheers to Bars' 캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다. 이번 캠페인은 바가 단순히 맥주를 마시는 공간을 넘어 사람들이 만나 기념일을 축하하고 관계를 형성하며 추억을 쌓는 지역 문화 공간이라는 점을 강조하기 위해 마련됐다.

오비맥주가 FIFA 월드컵 2026™ 기간을 맞아 바(Bar)가 지닌 지역 커뮤니티로서의 의미와 역할을 조명하는 'Cheers to Bars' 캠페인을 선보인다. [사진=오비맥주 제공]

카스는 FIFA 월드컵 2026™에서 국내 주류 브랜드 중 유일하게 공식 스폰서로 참여한다. 오비맥주는 캠페인의 일환으로 서울 및 수도권 주요 스포츠 펍과 외식업소에서 '카스 뷰잉펍'을 운영한다. 소비자들이 바에서 함께 경기를 관람하며 월드컵 열기를 즐길 수 있도록 하기 위해서다.

뷰잉펍은 대한민국 경기 일정에 맞춰 운영된다. 지난 12일 체코전을 시작으로 19일 멕시코전, 25일 남아프리카공화국전까지 을지로 '달맞이광장바베큐' 본점과 성수점, 이태원 '실비디스코'·'샘라이언즈', 수원 '삼광' 등 5개 업장에서 진행된다.

책임 있는 음주 문화 확산도 병행한다. 오비맥주는 해당 업소에서 논알코올 음료 '카스 제로'를 제공하고, 일부 업소 직원과 소비자를 대상으로 음주 후 운전 금지, 음식과 함께 음주, 19세 미만 음주 금지 등 책임 음주 수칙을 안내한다.

이번 캠페인은 한국을 포함한 40여 개국에서 글로벌 규모로 전개된다. 전 세계 약 20만 개 이상의 FIFA 월드컵 2026™ 뷰잉펍이 운영될 예정이다. 오비맥주 구자범 수석부사장은 "이번 캠페인을 통해 바가 사람들을 잇고 공동의 열정을 나누는 공간으로서 가치를 확장하길 기대한다"고 말했다.

mkyo@newspim.com