광고 없이 한 달 만에 200만 개…오뚜기 '로열라면' 입소문 탔다

열라면 30주년 기념 제품…MZ세대 중심으로 K-로제 맛 호응

매운맛 낮추고 꾸덕함 살렸다…소시지·빵 조합 레시피도 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 열라면 30주년을 맞아 선보인 '로열라면'이 출시 한 달여 만에 누적 판매 200만 개를 넘어섰다고 17일 전했다. 별도 TV 광고 없이 제품력과 소비자 입소문만으로 판매 성과를 냈다는 점에서 의미가 크다.

로열라면은 출시 전부터 소비자 관심을 모은 제품으로, 출시 이후 매콤하고 꾸덕한 K-로제 맛을 선호하는 MZ세대를 중심으로 빠르게 호응을 얻었다. 온라인상에서도 자발적인 추천글이 이어지며 입소문이 확산되고 있다.

오뚜기 로열라면 연출컷. [사진=오뚜기 제공]

제품은 열라면 특유의 화끈한 매운맛에 치즈와 크림의 고소함을 더한 K-로제 볶음면이다. 체다치즈에 마스카포네 치즈를 더해 고급스러운 로제 풍미를 구현했으며, 물을 버리지 않고 조리하는 '복작복작 조리법'으로 꾸덕한 식감을 살린 것이 특징이다.

기존 열라면보다 매운맛을 다소 낮춰 매운맛에 입문하는 소비자도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다. 이 같은 특징은 외국인 관광객에게도 긍정적인 반응을 얻는 요인으로 작용하고 있다.

소비자들은 로열라면을 다양한 조합과 응용 레시피로도 즐기고 있다. 특히 소시지를 더한 조합이 인기를 얻고 있으며, 빵과 함께 파스타처럼 즐기는 방식도 확산되고 있다. 오뚜기 관계자는 "로열라면만의 매콤하고 꾸덕한 매력을 앞세워 K-로제를 대표하는 제품으로 자리매김하도록 노력하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com