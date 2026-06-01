오뚜기, 일본 시장 출사표…K-푸드 열풍 타고 해외사업 다변화 가속

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도쿄 판매법인 설립 완료, 현지 소비자와 소통 강화하며 시장 확대 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 해외사업 다변화와 신시장 개척을 위해 일본 시장에 본격 진출한다.

1일 오뚜기는 지난 5월 15일 일본 도쿄에 현지 판매법인 설립을 마쳤으며, 올해 9월 이후 본격적인 운영에 들어갈 예정이라고 밝혔다.

오뚜기 로고. [사진=오뚜기]

이번 일본법인은 뉴질랜드, 미국, 베트남에 이은 오뚜기의 네 번째 해외 거점이다. 회사는 일본을 식품 소비 트렌드를 선도하는 핵심 시장으로 보고 현지 소비자와의 접점을 확대하는 한편, 글로벌 사업 확대를 위한 기반을 강화한다는 계획이다.

오뚜기는 일본 시장에서 라면류를 주력으로 선보이고, K-소스와 참기름 등 다양한 제품군도 함께 판매할 예정이다. 최근 K-푸드에 대한 관심이 높아지는 가운데 한국을 대표하는 종합식품기업으로서 제품 경쟁력을 알리고 시장 내 입지를 넓혀 나간다는 전략이다.

특히 단순한 판매 확대를 넘어 일본 소비자들이 다양한 한국 식문화를 경험할 수 있도록 차별화된 제품과 마케팅 활동을 강화할 방침이다. 이를 통해 현지 소비자층을 확대하고 브랜드 인지도를 높여 나갈 계획이다.

오뚜기 관계자는 "판매 확대도 중요하지만 정성으로 만든 오뚜기 제품을 일본 소비자들에게 전하고, K-푸드의 먹는 즐거움까지 제공할 수 있도록 현지 소비자들과 폭넓은 소통에도 노력을 다하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com