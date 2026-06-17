창호부터 수전까지 한 번에…현대L&C, 프리미엄 건자재 공략 속도

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이탈리아 플로리안·독일 코이코와 독점 계약…B2B 통합 패키지 강화

레하우·칸스톤에 원목마루·수전 추가…하이엔드 주거 옵션 시장 겨냥

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대L&C가 수도권 재건축 단지와 강남권 하이엔드 주거시설을 겨냥해 프리미엄 건자재 B2B 영업을 강화한다. 창호와 상판재 중심의 기존 제품군에 유럽 원목마루와 수전을 더해 건자재 통합 패키지 경쟁력을 높인다는 전략이다.

현대백화점그룹 계열 종합 건자재 기업 현대L&C는 이탈리아 목재 전문기업 플로리안, 독일 욕실 자재 전문기업 코이코와 각각 원목마루와 수전에 대한 국내 독점 유통 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 수도권 재건축 단지와 신규 분양 옵션 시장에서 하이엔드 자재 수요가 빠르게 늘고 있다는 판단에서다.

이탈리아 플로리안의 원목마루 '모히토'를 적용한 실내 모습. [사진=현대백화점그룹 제공]

플로리안은 50년 넘게 원목 가공 사업을 이어온 기업으로, 이탈리아 현지에서 생산되는 프라임 AB 등급 참나무 원목마루가 대표 제품이다. 프라임 AB는 옹이나 갈라짐이 없는 최상위 등급으로, 글로벌 명품 브랜드 매장과 고급 오피스텔 등에 적용되고 있다.

코이코는 금속 가공과 크롬 도금 기술을 갖춘 독일 럭셔리 욕실 자재 업체다. 이 회사 수전은 인도 메리어트, 몰디브 아난타라 리조트, 홍콩 페닌슐라 등 글로벌 5성급 호텔·리조트와 국내외 고급 주거단지에 시공되고 있다.

현대L&C는 이번 계약을 계기로 건자재 B2B 통합 패키지 영업을 본격화한다. 패키지는 거실·주방·욕실 등에 적용되는 창호, 바닥재, 상판재, 벽장재 등 하이엔드 옵션 20여 종으로 구성된다. 기존 프리미엄 창호 레하우와 엔지니어드 스톤 칸스톤에 플로리안 원목마루, 코이코 수전이 더해진 형태다.

건설사와 시행사는 글로벌 시장에서 검증된 프리미엄 자재를 턴키 방식으로 발주할 수 있고, 현대L&C가 패키지 전 제품의 사후관리까지 맡는다. 현대L&C 관계자는 "국내 주거 문화에 최적화된 프리미엄 건자재 라인업을 확대해 글로벌 종합 건자재 기업으로서의 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com