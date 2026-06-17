LG, AI로 신약 개발 속도전…디앤디파마텍과 펩타이드 치료제 만든다

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LG AI연구원, 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 본계약 체결

AI가 후보물질 설계하고 임상 검증까지 연계…경구 치료제 개발 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG AI연구원이 바이오벤처 디앤디파마텍과 손잡고 인공지능(AI) 기반 차세대 펩타이드 신약 개발에 나선다. AI를 활용해 신약 후보물질을 설계하고 개발 기간과 비용을 줄여 AI 바이오 시장 주도권 확보에 속도를 내는 모습이다.

LG AI연구원은 지난 16일 서울 여의도 LG트윈타워에서 디앤디파마텍과 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 사업 본계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 임우형 LG AI연구원장(오른쪽)과 이슬기 디앤디파마텍 대표(왼쪽)가 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=LG]

펩타이드는 단백질을 구성하는 아미노산이 짧게 연결된 생체 활성 물질이다. 질병 원인 물질에 선택적으로 작용해 안전성이 높지만 체내 흡수율이 낮아 주사제 중심으로 개발돼 왔다.

양사는 AI 기술을 활용해 안전성과 흡수율을 개선한 경구용 펩타이드 치료제를 공동 개발할 계획이다. 특히 난치성 질환과 정밀의료 분야를 중심으로 신약 개발에 나선다.

협력 과정에서 LG AI연구원은 질병 원인 물질 구조를 분석하는 AI 모델을 개발해 최적의 펩타이드 서열을 설계하고 신약 후보물질을 발굴한다. 디앤디파마텍은 후보물질의 합성·평가와 전임상·임상 개발, 글로벌 인허가를 담당한다.

양사는 AI가 설계한 후보물질을 실험으로 검증한 뒤 결과를 다시 AI 모델에 반영하는 순환형 개발 체계도 구축한다. 이를 통해 신약 개발 성공률을 높이고 연구 효율성을 개선한다는 전략이다.

지난 16일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 LG AI연구원과 디앤디파마텍 경영진이 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 사업을 논의하고 있다. 사진 왼쪽부터 박은지 디앤디파마텍 연구개발본부장, 이슬기 디앤디파마텍 대표, 임우형 LG AI연구원장, 이화영 LG AI연구원 사업개발부문장 [사진=LG]

LG AI연구원은 최근 AI와 바이오 융합 분야 투자를 확대하고 있다. 개인 맞춤형 정밀의료 플랫폼인 '암 에이전틱 AI'를 개발 중이며, AI 신물질 개발 플랫폼 '엑사원 디스커버리(EXAONE Discovery)'도 연구에 활용하고 있다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "AI 단백질 설계 기술을 기반으로 차세대 펩타이드 신약 개발의 속도와 성공 가능성을 높일 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다. 이슬기 디앤디파마텍 대표는 "AI와 펩타이드 개발 역량을 결합해 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 입증하겠다"고 밝혔다.

syu@newspim.com