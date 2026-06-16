합참의장, 국군화생방방호사령부서 화생방 대응태세 점검

진영승 의장, 유사시 국민 보호 위한 화생방 작전태세 확인

"민·관·군 통합 화생방 대응 플랫폼·권역별 대응체계 강화" 당부

AI 기반 통합 방호체계·정찰드론·로봇 등 미래 화생방전 강조

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합참의장이 16일 국군화생방방호사령부를 방문해 합동 및 연합작전에 기반한 화생방 작전태세를 점검했다. 이번 현장점검은 유사시 국민을 보호하기 위한 화생방 작전태세를 확인하고 합동부대 장병들을 격려하기 위해 실시된 것이다.

16일, 국군화생방방호사령부를 방문한 진영승 합참의장이 화생방 특수장비를 살펴보고 있다. [사진=합참 제공] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

합동참모본부에 따르면, 진 의장은 국내 유일의 국가급 화생방 전문기관인 국군화생방방호사령부에 대해 "모든 국가방위요소, 그리고 유관기관과 연계해 범정부적 대응능력을 구비하고, 화생방 종합상황실을 보강해 민·관·군 통합대응 플랫폼으로 발전시켜 나가달라"고 당부했다. 진 의장은 "합동성에 기반한 '권역별 화생방 대응체계'를 구축한 가운데, 국내·외 유관기관·국제기구·동맹 및 우방국과의 교류협력 증진을 통해 연합·합동 화생방 대응역량을 강화해 나갈 것"이라고 언급했다.

또한 진 의장은 보이지 않는 화생방 위협에 대비한 군의 역할을 강조했다. 그는 "유사시 보이지 않는 화생방 위협으로부터 국민의 생명을 보호하고 안전한 일상을 지키는 군 본연의 임무를 완수하는 것이 중요하다"며 "이를 위해 화생방테러 작전능력과 대테러 작전부대(화생방신속대응팀, 대화생방테러 특임대 등)의 작전태세를 확립하라"고 주문했다.

국군화생방방호사령부는 현재 미래 화생방방호 분야의 변혁을 주도하는 역할을 수행하고 있다. 진 의장은 사령부에 대해 "AI 기반 첨단 통합 화생방 방호체계(Integrated CRBN Defense System)를 구축하고, 화생방 정찰드론, 로봇, 무인차량 등 유·무인 화생방 대응능력을 확보해 선제적·능동적 방호역량을 확충해 나가 달라"고 당부했다.

진영승 합참의장이 16일 국군화생방방호사령부를 방문해 장병을 격려하고 있다. [사진=합참 제공] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

국군화생방방호사령부는 육·해·공군과 해병대의 화생방 방호 전력을 통합 운용하는 부대다. 군은 테러 대비 태세 점검을 위해 합참 주관 화생방 대응훈련을 수시로 실시하고 있으며, 유관기관과의 합동훈련도 병행하고 있다. 합참에 따르면, 이번 점검 결과와 건의사항은 후속 보완대책 수립 과정에 반영될 예정이다.

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